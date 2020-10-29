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超越周年慶！行李袋包品牌祭出雙11優惠 下殺37折就能入手登機箱
11月將至，各大百貨公司的周年慶仍促銷打得火熱，緊接著又要迎來電商的雙11慶典，讓買氣更是大爆發。因此，行李箱品牌CROWN、LOJEL也紛紛祭出全新優惠，最低37折，讓消費者用不到2,000元，就能把登機箱帶回家。
原本是意指「光棍節」的雙11，經過多年的電商操作下，早就成為了年度最大購物慶典之一。因此本土行李箱業者CROWN將於11月10、11日推出限定超殺優惠，像是針對momo購物網及PCHome，就提供了珠光橫紋箱、絲絨綢緞光斜紋箱的折扣，最低37折，就能以不到2,000元的價格，入手21吋登機箱。此外，在百貨周年慶期間，極輕炫彩拉桿箱系列也有全面7折的優惠。而日系的LOJEL行李箱，也在將在雙11期間，針對不同電商平台，提供人氣箱款的促銷，最低4折起。包括玫瑰豆沙色VITA餅乾箱、新款RANDO拉鍊拉桿箱等都提供了優惠。
不同於需要搭配百貨周年慶的業者，尚立國際旗下的Porter International、KURA CHIKA by PORTER都在東區商圈經營多年，加上今年進駐的全新品牌ADV_LABEL，三店彼此步行距離不到5分鐘，儼然形成品牌鐵三角。然而針對了火熱的周年慶，尚立國際也推出至11月15日之前，憑在商圈周遭公司的名片或是PORTER發送的簡訊，就能在指定門市購買包款9折、春夏服飾8折。另外，今年是吉田鞄創業（Yoshida Porter）創立85周年，品牌與日本同步發售和LEVI'S合作的特別限定飛行夾克，讓粉絲也能一同體驗。
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