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桃園大江購物中心美食版周年慶 11月4日登場

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
美食周年慶「好饗去大江」將於11月4日登場。圖／大江購物中心提供
美食周年慶「好饗去大江」將於11月4日登場。圖／大江購物中心提供

全台百貨業週年慶戰火延燒至11月份，大江購物中心看好這波消費熱潮，11月4至30日推出餐廳美食版周年慶，將集結館內59家餐飲推出「好饗去大江」促銷活動，首12日期間大江聯名卡友於指定餐飲店櫃刷卡消費，單筆滿仟元最高可得270元電子現金券，APP會員單筆消費滿999元可得100元。

活動檔期區間不只是餐飲優惠，全館指定店櫃累計消費滿4800元送400元，內衣與香氛店櫃單筆消費滿3000元送300元，全館不論吃飯、購物都有各門檻的滿額優惠贈送。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示：餐廳版週慶「好饗去大江」已邁入第三年，每年深受顧客們的熱烈參與，除了超優惠餐點，今年在活動期間內凡於餐飲品牌消費且不限發票金額即可參加抽獎活動，最大獎將可獲得「合歡山暗空公園雙人摘星之旅」，前往位於南投的國際認證觀星景點－合歡山暗空公園，還能入住價值萬元的歐式童話城堡－老英格蘭莊園，假日還有大胃王競賽、小小廚神和首次舉辦「POTLUCK PARTY」等一連串活動陸續登場，屆時勢必吸引人潮進駐。

「POTLUCK PARTY」是一種流行於歐美國家的聚餐方式，每位赴宴的來賓皆準備一道菜，屆時餐桌上擺滿各式的料理，不僅可以享受美食也能增加聚餐的樂趣。為讓饕客們不用奔波、花費時間排隊，就能輕鬆同時享用來自不同餐廳的招牌菜色，這次集結了MOLINO手工義大利麵工場、杏桃鬆餅屋、靜岡勝政豬排、韓式料理-涓豆腐、添好運、瑞記海南雞飯等六家餐飲品牌共饗盛宴，凡完成11月14日「POTLUCK PARTY」訂位者，只需付費2000元即可享用價值2600元的美味佳餚，還能再獲得500元主題餐廳折價券，讓喜好美食的消費者一飽口福也能省荷包。

暗空公園

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