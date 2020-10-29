跨年揪起來！WILDWOOD 2021跨年派對開賣

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

2020年即將進入倒數階段，台北101璀璨壯觀的跨年煙火秀，是全球矚目的跨年熱點之一；信義區原木燒烤餐廳WILDWOOD，已經開始超前部署，進行2021跨年派對預售，在11月30日以前訂位並全額付清，可享早鳥9折優惠。

WILDWOOD原木燒烤餐廳位於新光三越台北信義新天地A9館4樓，已連續二年獲得米其林餐盤推薦，寬闊舒適的戶外露台空間擁有絕佳視野，讓消費者得以近距離飽覽101跨年煙火絢爛繽紛景致，完美夜景佐米其林星級主廚風味美饌與創意調酒，肯定是台北市信義區最High的跨年選項之一。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

WILDWOOD於12月31日晚間9:30起至翌日凌晨2:00，在戶外景觀露台舉辦「絢麗微醺跨年派對」，供應美味餐點及各式酒飲，現場DJ伴隨歡樂倒數，繽紛煙火中狂歡迎接全新2021。

景觀露台站票每1800元，可享鹹甜小點無限量與二杯跨年特調；另提供戶外每桌6~8人景觀座席27,500元，含鹹甜小點無限量、二瓶精選酒款；每桌10~12人鳥籠造型座席55,000元，含鹹甜小點無限、四瓶精選酒款。11月30日前訂位並全額付清，可享早鳥9折優惠。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。