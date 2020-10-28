複合店CLUB DESIGNER易主 鑫囍國際接手發表秋冬大秀

精品複合店CLUB DESIGNER舉辦秋冬新品大秀，邀集了魏蔓、高宇蓁、曾莞婷等嘉賓出席，這也是鑫囍國際接手CLUB DESIGNER之後的首場大型活動，大安路CLUB DESIGNER旗艦店外也以復古跑車、浪漫的花漾電話亭來展現新氣象。

原CLUB DESIGNER主理人高秋鴻、創意總監陳怡母女檔退出CLUB DESIGNER經營權，在今年年中由鑫囍國際買下，也現身大秀現場支持的高秋鴻表示，這40年來CLUB DESIGNER在她手中長成、茁壯，而今她有不同的人生規劃，因此將CLUB DESIGNER品牌、團隊、店面皆易主給好友鑫囍國際集團，正式告別CLUB DESIGNER。