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複合店CLUB DESIGNER易主 鑫囍國際接手發表秋冬大秀
精品複合店CLUB DESIGNER舉辦秋冬新品大秀，邀集了魏蔓、高宇蓁、曾莞婷等嘉賓出席，這也是鑫囍國際接手CLUB DESIGNER之後的首場大型活動，大安路CLUB DESIGNER旗艦店外也以復古跑車、浪漫的花漾電話亭來展現新氣象。
原CLUB DESIGNER主理人高秋鴻、創意總監陳怡母女檔退出CLUB DESIGNER經營權，在今年年中由鑫囍國際買下，也現身大秀現場支持的高秋鴻表示，這40年來CLUB DESIGNER在她手中長成、茁壯，而今她有不同的人生規劃，因此將CLUB DESIGNER品牌、團隊、店面皆易主給好友鑫囍國際集團，正式告別CLUB DESIGNER。
CLUB DESIGNER於大安旗艦店發表的「2020時裝周計畫」，由模特兒展演精品品牌的秋冬新款，包括Alaia、Alexander McQueen、Dries Van Noten、Peter Do、Thom Browne、Valentino…等，更邀請了品牌好友、VIP一同到場，參與CLUB DESIGNER的新出發，近35套服裝造型也帶來濃郁的秋冬氣息。鑫囍國際成立於2009年，旗下包括香港鐘錶品牌CHOUETTE、義大利鱷魚皮件Beast of Burden、美妝too cool for school以及華裔設計師品牌Daniel Wong全球獨家總代理等等，除了精品複合店CLUB DESIGNER之外，還有複合式品牌ONE THi3D、WHO CARES等。
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