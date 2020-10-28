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複合店CLUB DESIGNER易主 鑫囍國際接手發表秋冬大秀

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
CLUB DESIGNER秋冬秀邀請高宇蓁觀秀。圖／CLUB DESIGNER提供
CLUB DESIGNER秋冬秀邀請高宇蓁觀秀。圖／CLUB DESIGNER提供

精品複合店CLUB DESIGNER舉辦秋冬新品大秀，邀集了魏蔓、高宇蓁、曾莞婷等嘉賓出席，這也是鑫囍國際接手CLUB DESIGNER之後的首場大型活動，大安路CLUB DESIGNER旗艦店外也以復古跑車、浪漫的花漾電話亭來展現新氣象。

原CLUB DESIGNER主理人高秋鴻、創意總監陳怡母女檔退出CLUB DESIGNER經營權，在今年年中由鑫囍國際買下，也現身大秀現場支持的高秋鴻表示，這40年來CLUB DESIGNER在她手中長成、茁壯，而今她有不同的人生規劃，因此將CLUB DESIGNER品牌、團隊、店面皆易主給好友鑫囍國際集團，正式告別CLUB DESIGNER。

CLUB DESIGNER於大安旗艦店發表的「2020時裝周計畫」，由模特兒展演精品品牌的秋冬新款，包括Alaia、Alexander McQueen、Dries Van Noten、Peter Do、Thom Browne、Valentino…等，更邀請了品牌好友、VIP一同到場，參與CLUB DESIGNER的新出發，近35套服裝造型也帶來濃郁的秋冬氣息。鑫囍國際成立於2009年，旗下包括香港鐘錶品牌CHOUETTE、義大利鱷魚皮件Beast of Burden、美妝too cool for school以及華裔設計師品牌Daniel Wong全球獨家總代理等等，除了精品複合店CLUB DESIGNER之外，還有複合式品牌ONE THi3D、WHO CARES等。

前CLUB DESIGNER主理人高秋鴻（左）到場支持秋冬大秀。圖／CLUB DESIGNER提供
前CLUB DESIGNER主理人高秋鴻（左）到場支持秋冬大秀。圖／CLUB DESIGNER提供
曾莞婷出席CLUB DESIGNER秋冬秀。圖／CLUB DESIGNER提供
曾莞婷出席CLUB DESIGNER秋冬秀。圖／CLUB DESIGNER提供
CLUB DESIGNER發表秋冬大秀，曾莞婷、魏蔓為看秀嘉賓。圖／CLUB DESIGNER提供
CLUB DESIGNER發表秋冬大秀，曾莞婷、魏蔓為看秀嘉賓。圖／CLUB DESIGNER提供
CLUB DESIGNER發表秋冬大秀。圖／CLUB DESIGNER提供
CLUB DESIGNER發表秋冬大秀。圖／CLUB DESIGNER提供
CLUB DESIGNER發表秋冬大秀。圖／CLUB DESIGNER提供
CLUB DESIGNER發表秋冬大秀。圖／CLUB DESIGNER提供
魏蔓是CLUB DESIGNER秋冬秀嘉賓。圖／CLUB DESIGNER提供
魏蔓是CLUB DESIGNER秋冬秀嘉賓。圖／CLUB DESIGNER提供
曾莞婷出席CLUB DESIGNER秋冬秀。圖／CLUB DESIGNER提供
曾莞婷出席CLUB DESIGNER秋冬秀。圖／CLUB DESIGNER提供
CLUB DESIGNER發表秋冬大秀。圖／CLUB DESIGNER提供
CLUB DESIGNER發表秋冬大秀。圖／CLUB DESIGNER提供
CLUB DESIGNER發表秋冬大秀。圖／CLUB DESIGNER提供
CLUB DESIGNER發表秋冬大秀。圖／CLUB DESIGNER提供

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