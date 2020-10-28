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S.T. Dupont 2020高級訂製限量系列展 全台巡迴開始

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
白星人魚公主高級訂製系列筆具組，有著尾田榮一郎（Eiichiro Oda）的ODA的簽名雕刻，44萬8,000元，全球限量55件。圖／迪生提供
白星人魚公主高級訂製系列筆具組，有著尾田榮一郎（Eiichiro Oda）的ODA的簽名雕刻，44萬8,000元，全球限量55件。圖／迪生提供

法國精品都彭（S.T. Dupont），自1989年起每每推出的限量系列，巧奪天工的技藝以及對完美的永恆追求呈獻從世界遺產到歷史文化不同主題的作品。今年的高級訂製作品展出自即日起至12月6日止，焦點包括都彭為75周年紀念推出的五爪龍高級訂製、讚頌海洋的指引明燈燈塔高級訂製、著名漫畫航海王故事中的白星人魚公主，受馬雅曆法文化影響的啟示錄高級訂製，以及首部科幻電影場景中的建築裝飾藝術大都會高級訂製系列，精美如同高級訂製時裝或限量版藝術品。

Lighthouse燈塔高級訂製系列打火機與75周年紀念五爪龍高級訂製系列打火機，都是都彭再次與珠寶大師Luis Alberto Quispe Aparicio的合作成果。這位藝術家承襲巴比倫時代前的古老藝術，並以雕刻紅寶石聞名。2019-2020年推出的世界領航者系列，將輔助海上航行、引導水手到達目的地的燈塔，透過手工雕刻、不同的結構、顏色、光源形式及其無線電號的編碼來識別。而75周年紀念五爪龍高級訂製系列打火機為純手工鑄造，結合高難度的寶石雕刻，結合黑曜岩與火瑪瑙等材質，龍身為黃金潤飾，由手工雕刻或手工鍛造青銅完成，透過四位工匠，兩位雕刻師，一個拋光機以及一位金屬鐵匠大師，耗時550小時共同打造。

由最受歡迎的日本漫畫作品之一航海王One Piece作者尾田榮一與都彭共同設計的Sleep Mermaide白星人魚公主高級訂製系列筆具，靈感來自航海王漫畫第60集至66集的白星人魚公主。白星是坐落聖地馬力喬亞海底的魚人島龍宮王國的公主，此島有著海底樂園的美名，也是多數人魚族的出生地，而促成這次合作的主要原因正是因為尾田榮一郎是都彭品牌的愛用者。

筆具部分，Apocalypse啟示錄高級訂製系列是受到瑪雅藝術、建築與文化的啟發的作品，造型來自馬雅廟宇門，筆身有著在馬雅語言中的羽蛇神的酷酷爾坎雕刻，是瑪雅文化中象徵著保護的神明。King of Cards撲克牌之王高級訂製系列則是以撲克牌的四位國王為主角，各代表過去偉大的統治者：黑桃K代表著公元十世紀以色列國的大衛王、梅花K代表著亞歷山大大帝馬其頓國王、紅心K代表法國國王和首位神聖羅馬帝國皇帝查理曼、方塊K則代表羅馬凱薩奧古斯都。

2020年S.T. Dupont高級訂製限量系列展自即日起至11月4日止於台北新光三越信義新天地A9館3樓S.T. Dupont精品店舉辦，11月6日起至11月14日止移師台北九二國際名品1樓，接著11月17日起至11月24日止於台北小品雅集鋼筆店1樓，最後11月27日至12月6日期間將到台南文寶房名品1樓展出。

燈塔高級訂製系列打火機組，95萬8,000元，全球限量8件。圖／迪生提供
燈塔高級訂製系列打火機組，95萬8,000元，全球限量8件。圖／迪生提供
75周年紀念五爪龍高級訂製系列打火機組，129萬5,800元，全球限量8件。圖／迪生提供
75周年紀念五爪龍高級訂製系列打火機組，129萬5,800元，全球限量8件。圖／迪生提供
啟示錄高級訂製系列筆具組，49萬3,600元。圖／迪生提供
啟示錄高級訂製系列筆具組，49萬3,600元。圖／迪生提供
大都會高級訂製系列打火機與菸灰缸組，47萬6,200元，全球限量1927件。圖／迪生提供
大都會高級訂製系列打火機與菸灰缸組，47萬6,200元，全球限量1927件。圖／迪生提供

燈塔 法國 建築

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