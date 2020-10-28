買起來！「momo雙11超狂購物節」 6千個品牌下殺1折起

momo去年雙11當天締造單日業績21億元的佳績，今年「momo雙11超狂購物節」將於11月1日起開跑，號召6,000個品牌最低下殺1折起，11月1日至11月6日暖身慶首波以「品類折扣日」打頭陣，指定日期下單再抽iPhone 12；11月7、8日攜手近40大品牌於台北市信義區香堤大道打造「1111品牌嘉年華」實體活動，將請來畢書盡、黃豪平、溫昇豪、Sandy吳珊儒、胡宇崴等藝人站台。

11月1日至11月6日momo雙11暖身慶首波祭出「品類折扣日」，11月1日爆殺3C日指定品牌刷momo卡最高回饋10%，消費滿額登記贈藍牙喇叭；11月2日家電下殺日共有百大品牌5折起，最高再回饋20% momo幣；11月3日美妝女神日百大品牌5折起，消費滿額加碼回饋10% momo幣；11月4日潮流時尚日消費滿1,111元可抽111 momo幣，消費滿額再送5% momo幣；11月5日日用婦幼日精選商品3折起，momo卡最高回饋15%無上限，下單再抽iPhone 12；11月6日健康樂活日消費滿額抽11% momo幣，加碼抽德國雙人牌飲水機。

今年「momo雙11超狂購物節」號召6,000個品牌共襄盛舉，同時祭出雙11限定驚喜價，包括幫寶適一級幫黏貼尿布2箱原價2,840元，11月7日至11月13日活動價2,222元；adidas ULTIMASHOW跑鞋11月7日至11月13日3.4折活動價1,111元；Dyson V11 Absolute雙主吸頭吸塵器11月7日至11月13日限時下殺7折，活動價18,888元；蘭蔻「小黑瓶」超未來肌因賦活露獨家買50ml送30ml，11月7日至11月13日活動價3,690元；法國STAUB鑄鐵鍋22cm挑戰市場最低價，11月7日至11月13日活動價3,999元。

11月1日至11月10日提前將商品加入購物車，並於11月11日指定時段登記下單，有機會由momo買單購物車商品；雙11當天於momo全通路下單，有機會抽中價值89,800元的宏佳騰智慧電車，共將抽出11台。