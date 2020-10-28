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還不能去北海道？ SAPPORO啤酒品牌專門店先朝聖！

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
地理環境與密爾沃基、慕尼黑相同的札幌，擁有合適大麥和啤酒花生長的天然條件，也造就SAPPORO啤酒高品質的最佳環境。圖 / 翻攝自Sapporo Beer Taiwan臉書專頁
地理環境與密爾沃基、慕尼黑相同的札幌，擁有合適大麥和啤酒花生長的天然條件，也造就SAPPORO啤酒高品質的最佳環境。圖 / 翻攝自Sapporo Beer Taiwan臉書專頁

正因為疫情關係不能出國，日本旅遊連帶更讓人心神嚮往。擁有豐富天然資源的「北海道」是國人旅遊熱門區域。而在還不能前往北海道旅遊的同時，或許還可以暫時前往建廠於北海道的「Sapporo啤酒品牌專門店」，一解北海道的相思之苦。

北海道除了有天然資源，「札幌啤酒博物館」更是不少品飲客的必訪景點。而創立於1876年的SAPPORO啤酒除了是日本最古老啤酒品牌，北緯43度的純淨環境，更擁有適合大麥和啤酒花生長的氣候條件。札幌啤酒博物館原本就以經典紅磚牆、巨大銅造煮沸釜，以及現打SAPPORO生啤酒為三大號召。

此次開設於7-11桃園三沅店內的「SAPPORO品牌專門店」，便嘗試從視覺與風味，將札幌啤酒博物館平行穿越到台灣。白色線框裝飾的高腳吧台、背後的銅造煮沸釜裝飾，以及經典的紅磚牆，打造出宛如北海道的日本風情，並提供現拉啤酒，從味蕾與冰涼啟程，瞬間穿越北海道。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

現拉的啤酒，也是Sapporo品牌專門店的特色之一。圖 / 翻攝自Sapporo Beer Taiwan臉書專頁
現拉的啤酒，也是Sapporo品牌專門店的特色之一。圖 / 翻攝自Sapporo Beer Taiwan臉書專頁
白色線框裝飾的高腳吧台、背後的銅造煮沸釜裝飾，以及經典的紅磚牆，打造出宛如札幌啤酒博物館的日本風情。圖 / 翻攝自Sapporo Beer Taiwan臉書專頁
白色線框裝飾的高腳吧台、背後的銅造煮沸釜裝飾，以及經典的紅磚牆，打造出宛如札幌啤酒博物館的日本風情。圖 / 翻攝自Sapporo Beer Taiwan臉書專頁

北海道 日本 酒駕

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