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週末萬聖節去哪玩耍？ 台北酒吧全攻略

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
位於樂利路的「躁鎮（Mania）」則不限變裝主題、只要於10月30、31日兩天變裝前往，即招待Shot乙杯，當日冠軍結帳當桌再享八折優惠。圖 / 躁鎮提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
位於樂利路的「躁鎮（Mania）」則不限變裝主題、只要於10月30、31日兩天變裝前往，即招待Shot乙杯，當日冠軍結帳當桌再享八折優惠。圖 / 躁鎮提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

西洋「萬聖節」即將在本周末登場，歡樂的創意變裝，已成夜行人的遊玩樂趣，而台北也有多間酒吧都推出萬聖節主題活動。由東區藏身髮廊後的「墨子」串連，一次匯集衣櫥餐酒（CLOSET）、 隱士、青樓、ESIDEBOND、你覺得呢、女人胃、童裏心柑仔店放感情、難得糊塗Bar，合計九間酒吧，帶來「《安眠9店》東區萬聖跑吧」活動。

凡於本周末10月30、31兩日至串連的九間酒吧任選一間為起點，與「店鬼」拍照打卡、標註店家官方Instagram帳號、特殊hashtag活動名稱，同時上傳instagram或臉書專頁，即可兌換一杯店家特色shot；如同一日前往第二間店家並出示上一間打卡內容，則可兌換兩杯店家特色Shot、第三間三杯，以此類推....活動不限人數。

位於樂利路的「躁鎮（Mania）」則不限主題、只要於10月30、31日兩天變裝前往，即招待Shot乙杯、同樣不限人數，當日冠軍結帳當桌再享八折優惠；如果你在士林或信義區？「榕RON」與信義路的二店「榕RON Xinyi」與「Attic trade co」則推出「榕民酒鬼闖關Bingo」活動，Bingo活動從一條到五條線各有包含限定餐點、Sailor Jerry蘭姆酒襪子、T恤等限量產品，一旦最先喝完同間店五杯萬聖特調，還可解鎖獲得店家準備的「 酒鬼包」，包含乖乖乾杯餅乾與解酒液，解酒或解嘴饞？一次搞定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

藏身於髮廊店面後的「墨子」，是東區熱門的Speakeasy酒吧之一。圖 / 翻攝自墨子臉書。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
藏身於髮廊店面後的「墨子」，是東區熱門的Speakeasy酒吧之一。圖 / 翻攝自墨子臉書。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
集結東區九間酒吧的「安眠9吧」萬聖節活動，九間酒吧都有不同「店鬼」，可搜集拍照打卡上傳、即有特調優惠。圖 / 墨子提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
集結東區九間酒吧的「安眠9吧」萬聖節活動，九間酒吧都有不同「店鬼」，可搜集拍照打卡上傳、即有特調優惠。圖 / 墨子提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
「榕RON」與二店「榕RON Xinyi」、「Attic trade co」推出「榕民酒鬼闖關Bingo」活動，透過Bingo集點兌換限量獎品，同時還有超貼心的「酒鬼包」，解饞也解酒。圖 / 翻攝自「榕民酒鬼闖關Bingo」臉書活動專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
「榕RON」與二店「榕RON Xinyi」、「Attic trade co」推出「榕民酒鬼闖關Bingo」活動，透過Bingo集點兌換限量獎品，同時還有超貼心的「酒鬼包」，解饞也解酒。圖 / 翻攝自「榕民酒鬼闖關Bingo」臉書活動專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

酒駕 萬聖節 東區

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