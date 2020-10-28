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秋日的知性優雅 高圓圓、韓星太妍的氣質穿搭

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
高圓圓身穿MICHAEL KORS紅色裙裝展現高貴優雅的氣質。圖／取自微博
高圓圓身穿MICHAEL KORS紅色裙裝展現高貴優雅的氣質。圖／取自微博

近期慶祝自己單飛5周年的韓國歌手太妍，在IG上的照片身穿sandro 2020秋冬針織衫，以辨識度高的韓系妝容搭襯，展現當代女性的都會簡約穿搭；而高圓圓日前穿上MICHAEL KORS裙裝，也表現了輕奢女裝的俐落簡練，正紅色的搶眼更讓她整個人顯得容光煥發。

曾為少女時代歌手的太妍，近期與韓國遊戲公司NPIXEL共同創作了一款手遊「Gran Saga」的主打歌曲，在MV中以夢幻神秘的氣氛展現，而太妍在近期與歌手Crush合作的「Let Me Go」中，則是身穿sandro的秋冬針織衫，呈現優雅氣質；2020秋冬的sandro，重現少女時期經典服裝，將工作服、西裝外套、V領絞花針織衫，轉變為校園造型的青春活潑，並且將品牌的S字樣壓印在羊毛毛衣的幾何緹花上，或織進真絲上衣中，帶來更多變化。

而身為MICHAEL KORS的代言人，高圓圓也將品牌服裝穿出貴氣、知性的風采，她近日穿上深灰色長洋裝，以金釦作為奢華點綴；此外，她也詮釋了紅色裙裝，顯白且高貴，是一套實用度很高的洋裝，MICHAEL KORS秋冬季賦歸美國的四○年代，結合摩登氣息、鄉間風情，是徜徉都市和田園之間的系列，飽和濃郁的秋季色調，也帶著瀟灑帥氣的輪廓。

sandro米白領口拉鍊針織收腰毛衣，11,360元。圖／sandro提供
sandro米白領口拉鍊針織收腰毛衣，11,360元。圖／sandro提供
韓國歌手太妍身穿sandro米白領口拉鍊針織收腰毛衣。圖／取自IG
韓國歌手太妍身穿sandro米白領口拉鍊針織收腰毛衣。圖／取自IG
韓國歌手太妍身穿sandro米白領口拉鍊針織收腰毛衣。圖／取自IG
韓國歌手太妍身穿sandro米白領口拉鍊針織收腰毛衣。圖／取自IG
韓國歌手太妍身穿sandro米白領口拉鍊針織收腰毛衣。圖／取自IG
韓國歌手太妍身穿sandro米白領口拉鍊針織收腰毛衣。圖／取自IG
韓國歌手太妍身穿sandro米白領口拉鍊針織收腰毛衣。圖／取自IG
韓國歌手太妍身穿sandro米白領口拉鍊針織收腰毛衣。圖／取自IG
高圓圓詮釋MICHAEL KORS、韓國歌手太妍身穿sandro展現優雅知性。圖／取自IG、微博
高圓圓詮釋MICHAEL KORS、韓國歌手太妍身穿sandro展現優雅知性。圖／取自IG、微博
高圓圓身穿MICHAEL KORS紅色裙裝展現悠閒知性的風采。圖／取自微博
高圓圓身穿MICHAEL KORS紅色裙裝展現悠閒知性的風采。圖／取自微博
韓國歌手太妍身穿sandro米白領口拉鍊針織收腰毛衣和Crush合照。圖／取自IG
韓國歌手太妍身穿sandro米白領口拉鍊針織收腰毛衣和Crush合照。圖／取自IG
高圓圓身穿MICHAEL KORS紅色裙裝展現高貴優雅的氣質。圖／取自微博
高圓圓身穿MICHAEL KORS紅色裙裝展現高貴優雅的氣質。圖／取自微博
高圓圓身穿MICHAEL KORS紅色裙裝展現高貴優雅的氣質。圖／取自微博
高圓圓身穿MICHAEL KORS紅色裙裝展現高貴優雅的氣質。圖／取自微博
韓國歌手太妍身穿sandro米白領口拉鍊針織收腰毛衣。圖／取自IG
韓國歌手太妍身穿sandro米白領口拉鍊針織收腰毛衣。圖／取自IG
韓國歌手太妍身穿sandro米白領口拉鍊針織收腰毛衣。圖／取自IG
韓國歌手太妍身穿sandro米白領口拉鍊針織收腰毛衣。圖／取自IG

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