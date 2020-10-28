秋日的知性優雅 高圓圓、韓星太妍的氣質穿搭

近期慶祝自己單飛5周年的韓國歌手太妍，在IG上的照片身穿sandro 2020秋冬針織衫，以辨識度高的韓系妝容搭襯，展現當代女性的都會簡約穿搭；而高圓圓日前穿上MICHAEL KORS裙裝，也表現了輕奢女裝的俐落簡練，正紅色的搶眼更讓她整個人顯得容光煥發。

曾為少女時代歌手的太妍，近期與韓國遊戲公司NPIXEL共同創作了一款手遊「Gran Saga」的主打歌曲，在MV中以夢幻神秘的氣氛展現，而太妍在近期與歌手Crush合作的「Let Me Go」中，則是身穿sandro的秋冬針織衫，呈現優雅氣質；2020秋冬的sandro，重現少女時期經典服裝，將工作服、西裝外套、V領絞花針織衫，轉變為校園造型的青春活潑，並且將品牌的S字樣壓印在羊毛毛衣的幾何緹花上，或織進真絲上衣中，帶來更多變化。