聽新聞
test
0:00 / 0:00
秋日的知性優雅 高圓圓、韓星太妍的氣質穿搭
近期慶祝自己單飛5周年的韓國歌手太妍，在IG上的照片身穿sandro 2020秋冬針織衫，以辨識度高的韓系妝容搭襯，展現當代女性的都會簡約穿搭；而高圓圓日前穿上MICHAEL KORS裙裝，也表現了輕奢女裝的俐落簡練，正紅色的搶眼更讓她整個人顯得容光煥發。
曾為少女時代歌手的太妍，近期與韓國遊戲公司NPIXEL共同創作了一款手遊「Gran Saga」的主打歌曲，在MV中以夢幻神秘的氣氛展現，而太妍在近期與歌手Crush合作的「Let Me Go」中，則是身穿sandro的秋冬針織衫，呈現優雅氣質；2020秋冬的sandro，重現少女時期經典服裝，將工作服、西裝外套、V領絞花針織衫，轉變為校園造型的青春活潑，並且將品牌的S字樣壓印在羊毛毛衣的幾何緹花上，或織進真絲上衣中，帶來更多變化。
而身為MICHAEL KORS的代言人，高圓圓也將品牌服裝穿出貴氣、知性的風采，她近日穿上深灰色長洋裝，以金釦作為奢華點綴；此外，她也詮釋了紅色裙裝，顯白且高貴，是一套實用度很高的洋裝，MICHAEL KORS秋冬季賦歸美國的四○年代，結合摩登氣息、鄉間風情，是徜徉都市和田園之間的系列，飽和濃郁的秋季色調，也帶著瀟灑帥氣的輪廓。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言