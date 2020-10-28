2020台北國際旅展 新北市館推搶先感受歡樂耶誕城氛圍

「2020台北國際旅展」自10月30日起一連4天於南港展覽館舉辦，新北市政府以「耶誕城」為佈置主題，為新北市即將開始的「2020新北歡樂耶誕城」提前暖身，讓來到旅展的民眾可以提前感受耶誕氛圍，現場更結合優質業者推出旅展限定優惠及現場免費DIY等活動。

新北市觀旅局表示，「新北歡樂耶誕城」是新北市年度盛事，今年邁入10周年，更是首度與迪士尼合作，創史上「四大之最」—活動時間最長達52天、藝術裝置數量最多、燈區範圍最大，以及與最多的迪士尼經典童話合作等，為讓民眾提早感受歡樂耶誕城氛圍，並能掌握第一手活動內容及訊息，不僅在旅展現場打造一座迷你耶誕樹，也將今年桑塔熊主視覺首度於現場曝光，同時也藉由舞台活動提供「2020新北歡樂耶誕城」最新資訊，讓民眾提早規劃冬季旅遊並感受濃濃的耶誕氣氛。

在旅展期間，邀請到新北市轄內的5家觀光工廠業者一同在展館內提供具有滿滿耶誕氛圍的商品，各家業者也提供旅展限定優惠，包括「王子創意文具國」現場消費只要滿180元，就送觀光工廠門票1張；「聖瑪莉丹麥麵包莊園」推出一口酥2入加上大人小孩都喜歡的鮮奶油蛋糕DIY兌換券套組特價399元；「櫻桃爺爺」展館現場所有商品祭出全面88折；「MORI年輪蛋糕」展館優惠3盒特價1000元；「亞洛美精靈國度香氛觀光工廠」的Delight喜悅系列商品凡購買任一件，就送除臭噴霧1瓶，數量有限，送完為止。