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飛官限定！這批IWC飛行表買不到 但顏值破表！
為什麼人們總迷戀軍事風格製品？有時是因為軍事風格帶來的粗獷風味，有時則因為產品出自特定廠家、屬於少量或特別生產，有其話題與稀有性。日前萬國表（IWC）發表了一款飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕表「SFTI」特別版，表款從2018年的「Strike Fighter Tactics Instructor」腕表得到靈感，黑色陶瓷表殼與黑色表面僅用紅色細節畫龍點睛，風格鮮明而強烈。
實情是：IWC原本就與世界各地的專業飛行部隊或飛行教育單位有著緊密連結，並針對專業飛官、飛行部隊提供不對外公開販售的特製表款。像是為日本岩國海軍陸戰隊航空站、「罷工戰鬥機中隊27」打造的飛行員計時腕表「Royal Maces」特別版（IW389011），其鈦金屬底蓋刻有該中隊的F/A-18E超級大黃蜂與中隊正式名稱「VFA-27」；另外馬克十八飛行員腕表「Bats Legacy」特別版（IW327024），九點鐘的黃色蝙蝠，是「全天候攻擊戰鬥機中隊（VMFA – AW）」的隊徽。
這些腕表清一色以馬克十八飛行員、飛行員計時碼表、飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕表為原型，雖然並未對公眾開放販售，但透過特殊的塗裝、隊徽設計，除了凝聚世界各地飛行中隊的向心力與榮耀感，也為IWC的飛行員腕表歷史、頻頻添增以新的趣味性與里程碑。
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