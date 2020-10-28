羽生伊知郎全副撲克牌單瓶拍賣！香港邦瀚斯11月焦點

日本羽生伊知郎全副撲克牌系列，曾兩度創威士忌世界拍賣紀錄。如今，拍出這兩次世界紀錄的國際拍賣行邦瀚斯（Bonahms） ，將於香港邦瀚斯11月20日「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣會上，再度呈獻全系列的「羽生伊知郎全副撲克牌系列」；不同以往整套上拍的方式，此次54瓶威士忌，都將分開逐瓶上拍，讓藏家有機會購得特定瓶數，以收集自己專屬的整套系列。

這次上拍的整套54 瓶「撲克牌」威士忌，出自香港威士忌酒吧「Club Qing」。由Aaron Chan於2015年創立的「Club Qing」，專營日本威士忌及各式珍稀蘇格蘭威士忌，店內的鎮店之寶，正是此次上拍之羽生伊知郎全副撲克牌系列，更多年來吸引全球成千上萬威士忌愛好者慕名越洋到訪香港「朝聖」。 因為藏家早於酒吧開業前10多年、撲克牌尚未見於拍賣市場前，已走遍全球逐支搜羅，因此其中包括多瓶極為珍罕的第一版佳釀。

羽生伊知郎撲克牌威士忌出自日本知名的羽生蒸餾所，是清酒家族第19代傳人肥土五十路先生（Isouji Akuto）於1941年創立。蒸餾所於2000 年停產，創辦人長孫肥土伊知郎先生（Ichiro Akuto）接手酒廠關閉前剩餘的400桶威士忌，從中親自精選裝瓶，製成 每張獨特「撲克牌」酒品，並於2005年至2014年間陸續推出，是日本威士忌的傳奇。

2015年，有史以來第一套完整的羽生伊知郎撲克牌威士忌於邦瀚斯上拍，創下日本威士忌系列之世界拍賣紀錄；2019年，另一套完整撲克牌系列再次登上香港邦瀚斯拍場，並以7,192,000港元高價成交，刷新紀錄。除了單瓶上拍的整套羽生伊知郎全副撲克牌系列，此次「稀有葡萄酒及威士忌」專場，焦點拍品還包括一組6瓶的麥卡倫萊儷系列、58 年Dalmore Selene、及50 年的格蘭露斯等。

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