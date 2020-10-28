羽生伊知郎全副撲克牌單瓶拍賣！香港邦瀚斯11月焦點
日本羽生伊知郎全副撲克牌系列，曾兩度創威士忌世界拍賣紀錄。如今，拍出這兩次世界紀錄的國際拍賣行邦瀚斯（Bonahms） ，將於香港邦瀚斯11月20日「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣會上，再度呈獻全系列的「羽生伊知郎全副撲克牌系列」；不同以往整套上拍的方式，此次54瓶威士忌，都將分開逐瓶上拍，讓藏家有機會購得特定瓶數，以收集自己專屬的整套系列。
這次上拍的整套54 瓶「撲克牌」威士忌，出自香港威士忌酒吧「Club Qing」。由Aaron Chan於2015年創立的「Club Qing」，專營日本威士忌及各式珍稀蘇格蘭威士忌，店內的鎮店之寶，正是此次上拍之羽生伊知郎全副撲克牌系列，更多年來吸引全球成千上萬威士忌愛好者慕名越洋到訪香港「朝聖」。 因為藏家早於酒吧開業前10多年、撲克牌尚未見於拍賣市場前，已走遍全球逐支搜羅，因此其中包括多瓶極為珍罕的第一版佳釀。
羽生伊知郎撲克牌威士忌出自日本知名的羽生蒸餾所，是清酒家族第19代傳人肥土五十路先生（Isouji Akuto）於1941年創立。蒸餾所於2000 年停產，創辦人長孫肥土伊知郎先生（Ichiro Akuto）接手酒廠關閉前剩餘的400桶威士忌，從中親自精選裝瓶，製成 每張獨特「撲克牌」酒品，並於2005年至2014年間陸續推出，是日本威士忌的傳奇。
2015年，有史以來第一套完整的羽生伊知郎撲克牌威士忌於邦瀚斯上拍，創下日本威士忌系列之世界拍賣紀錄；2019年，另一套完整撲克牌系列再次登上香港邦瀚斯拍場，並以7,192,000港元高價成交，刷新紀錄。除了單瓶上拍的整套羽生伊知郎全副撲克牌系列，此次「稀有葡萄酒及威士忌」專場，焦點拍品還包括一組6瓶的麥卡倫萊儷系列、58 年Dalmore Selene、及50 年的格蘭露斯等。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言