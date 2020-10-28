11月4日上午10點限量預購！全家便利商店獨家販售「中衛金馬聯名口罩」

第57屆金馬獎將於11月21日登場，全家便利商店繼搶先推出Let’s Café咖啡杯身、杯套與珍藏套卡之後，再度攜手金馬獎作為獨家販售通路，推出一系列以黑、金兩大元素為包裝設計的金馬57聯名商品，結合自有品牌FamilyMart collection以及中衛、乖乖、樂事等品牌，打造最具藝術感的口罩、零食、飲品，其中最吸睛的就是11月4日上午10點限量開賣的中衛「金馬聯名口罩」。

中衛「金馬聯名口罩」以黑色為底，搭配金馬招牌的金色LOGO，並以恣意揮灑的綠、紫、橘、紅、黃、藍等特殊色塊象徵著電影人獨一無二的創作精神，3片裝售價99元，限量3.8萬份，11月4日上午10點於全家便利商店FamiPort機台開放限量預購，單筆限購1份，售完為止。

乖乖聯名推出「乖乖金馬奇米星」，以特殊星型造型打造，口味是大人、小孩都愛的「焦糖口味」，包裝上有著乖乖吉祥物手持金馬獎座，還可造句寫下專屬得獎名單，售價45元，11月4日至12月1日活動期間可享第2件6折；樂事海苔口味洋芋片、樂事瑞士香濃起司洋芋片也換上聯名包裝，售價皆為30元，活動期間任選2件50元。