GAP、PULL&BEAR與藝術家和博物館玩跨界 冬季穿搭不想撞衫？從中挑選就對了！

延續品牌的秋冬概念，平價時尚品牌GAP聯手香港知名藝術家Ken Lo，以個人系列作品《More Hugs》為靈感出發，打造聯名系列。而PULL & BEAR則找來英國倫敦TATE現代博物館合作，推出受到藝術作品啟發的迷你系列，這個冬天不想撞衫，從這裡挑選就對了！

全新的GAP與Ken Lo聯名系列，除了將品牌經典Logo加入各式各樣溫暖的擁抱動作，更使用飽和撞色的設計，搭配療癒而繽紛的圖案。共推出4款T恤與8款連帽上衣，圖案有著彼此擁抱的小手，也加入彩虹、可樂罐、冰淇淋、小熊玩偶等生活中的療癒小物，將「擁抱」這個主題轉化成不同形象的繽紛插圖。系列在衣物材質上全使用全新碳素軟磨系列，結合三道柔軟工藝技術打造最舒適柔軟的材質。同時，由於先前幾波的限量布章深受消費者喜愛，GAP也讓這系列推出時，也提供了相應的布章給消費者。

平價時尚品牌PULL & BEAR替倫敦TATE現代博物館粉絲創造了一個迷你系列，以服裝向現代藝術大師致敬。圖／PULL & BEAR提供

名聲響亮，也是當代最重要美術館之一的倫敦TATE現代博物館，曾經舉辦過多位大師作品展，是現代藝術迷必朝聖的景點之一。而平價時尚品牌PULL & BEAR替藝術粉們創造了一個迷你系列，以服裝向現代藝術大師致敬。採用街頭休閒的T恤、印花運動衫、棉褲，渲染來自J.M.W. Turner最具代表性的水彩霧畫景觀。外搭的牛仔夾克，將詩人畫家威廉布萊克的復古插圖運用其中；帶著抽像線條的服裝、背包便是受到康丁斯基畫作啟發。同時這系列全數採用永續材質與環保製作流程，傳遞品牌致力於尊重環境的目標。

GAP聯手藝術家Ken Lo全系列大膽使用飽和撞色的設計，搭配療癒而繽紛的圖案，於簡約風格中加入生動有趣的藝術符號。圖／GAP提供

GAP與Ken Lo碳素軟磨聯名連帽上衣1,499元。圖／GAP提供

GAP與Ken Lo碳素軟磨聯名連帽上衣1,499元。圖／GAP提供

PULL & BEAR TATE現代博物館系列T恤790元。圖／PULL & BEAR提供

PULL & BEAR TATE現代博物館系列連帽上衣1,490元。圖／PULL & BEAR提供

PULL & BEAR TATE現代博物館系列棉褲1,190元。圖／PULL & BEAR提供