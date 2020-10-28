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LINE TV「數位劇場」重現法庭！狂想劇場邀請觀眾擔任國民陪審團

聯合新聞網 / 聯合數位文創
楊碧川（圖前）也是1970年代的白色恐怖受難者之一。圖／狂想劇場提供、攝影／陳少維
楊碧川（圖前）也是1970年代的白色恐怖受難者之一。圖／狂想劇場提供、攝影／陳少維

狂想劇場作品《非常上訴》，邀請曾經歷白色恐怖的陳欽生（左）現身說法。圖／狂想劇場提供、攝影／陳少維
狂想劇場作品《非常上訴》，邀請曾經歷白色恐怖的陳欽生（左）現身說法。圖／狂想劇場提供、攝影／陳少維

繼舞台劇、音樂劇、舞蹈表演及脫口秀後，LINE TV「數位劇場」與長期關注社會議題的狂想劇場合作，推出以口述歷史為觸發的《島上的最後晚餐》、以真人真事為素材的紀錄劇場作品《非常上訴》，提供給觀眾更多元豐富的內容選擇。

狂想劇場自2006年成立，作品《賊變》曾入圍第十屆台新藝術獎「十大表演藝術」，多年來嘗試透過不同的創作媒材，結合文學、歷史、跨界實驗等，也試著將社會議題轉化為戲劇故事。2018年發表的《島上的最後晚餐》，文本啟發自《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》一書的口述歷史，劇情由即將被拆遷的祖厝談起，各懷鬼胎的母女三人，為了尋找失智阿嬤念念不忘的美食，意外揭開一段鮮為人知的家族過往。劇作家沈琬婷巧妙連結味覺與記憶，縱使劇中提及許多傷痛，但最終主題仍是回歸家與愛的本質，沈琬婷表示「不要恐懼記憶，因我相信愛的記憶總能比恨來的深刻悠久。」

《島上的最後晚餐》是啟發自女性政治犯口述歷史的創作。圖／狂想劇場提供，攝影／李欣哲
《島上的最後晚餐》是啟發自女性政治犯口述歷史的創作。圖／狂想劇場提供，攝影／李欣哲

狂想劇場的創作風格常遊走於寫實與意象之間，這是身兼劇團導演的創辦人廖俊凱十分擅長的，戲劇系畢業的他並不滿足於單一的創作形式，曾與傳統戲曲、舞蹈、攝影等藝術家跨域合作，探索多樣的當代議題。去年廖俊凱再度與沈琬婷合作，首次嘗試以「紀錄劇場」（Documentary Theatre）的形式製作《非常上訴》，劇中特別邀請曾經歷白色恐怖時期、高齡七十歲的政治犯前輩現身說法，舞台即是法庭，由2位政治犯前輩扮演自己、7位專業演員扮演法庭人員及相關角色，現場觀眾則擔任陪審團，在判決一刻投下表決票，而投票結果也將影響最終演出結局。

提起創作《非常上訴》的理念，廖俊凱說自己不是要為政治犯平反，而是希望藉由虛擬劇場直接重現當時情景，讓不法國家時期的國家暴力，在劇場裡透過言說身體現形。狂想劇場10月底也將在樹林藝文中心駐館，舉辦以《島上的最後晚餐》為主題衍伸的一系列免費活動，詳情請洽活動頁面。LINE TV藝文表演館「數位劇場」，首月199元全館看到飽，優惠折扣至2020/10/31，最後倒數！喜歡藝文演出的觀眾快上LINE TV一飽眼福吧！

狂想劇場2020「藝術參與」樹林計畫

活動時間：2020/10/27-2020/11/1

活動地點：樹林藝文中心 (新北市樹林區樹新路40-8號)

活動網址：https://reurl.cc/zzQlv0

＊想了解更多，請上狂想劇場粉絲專頁。

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