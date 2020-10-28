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全球觀展人次破百萬！色廊2.0強勢升級 重磅回歸

聯合新聞網 / 聯合數位文創
色廊展1.0現場照。圖／suanibaby提供
色廊展1.0現場照。圖／suanibaby提供

還記得2018年瘋狂洗版Instagram、引起媒體報導，讓喜愛拍照、秀出自我的年輕人蜂擁到「色廊展」嗎？以顏色為主軸，打造各個不一樣的色彩房間，在人人都是自媒體的時代下，創造更大的社群影響力，讓色廊展從台北引爆，巡迴到高雄、上海、北京、香港等地展出，超過百萬人次參與。

色廊展1.0現場照。圖／suanibaby提供
色廊展1.0現場照。圖／suanibaby提供

今年冬天，「色廊2.0」強勢回歸、再次升級，斥資千萬打造巨型顏色場景，以全新內容「夢境製造所」重新詮釋顏色，帶領後疫情時代的人們進入夢境的奇幻世界，把夢裡不可能發生的事全都變成可能，而且不只拍照，你還可能會懸空、漂浮，彷如進入異次元，大玩色彩。

色廊2.0-神秘黑洞展場示意圖。圖／聯合數位文創提供
色廊2.0-神秘黑洞展場示意圖。圖／聯合數位文創提供

「色廊2.0」以「夢境」為主軸，用顏色探索人生各階段不同的夢境，結合視覺創意、裝置藝術、心理測驗及療癒語錄，以全新色系打造升級夢幻場景，不論是躺著拍、坐著拍、站著拍都超好拍，包準讓你成為朋友圈中最吸睛的焦點。

色廊2.0-粉紅沙漠展場示意圖。圖／聯合數位文創提供
色廊2.0-粉紅沙漠展場示意圖。圖／聯合數位文創提供

在「色廊2.0」，任何事情都有可能發生，無論是擁有奇幻力量的神祕黑洞、摩洛哥風情的粉紅沙漠、藏身於秘境之中的獨角獸、阻擋惡夢的純白捕夢網等，12個顏色X12個夢境，繽紛奇幻的創意場景再搭配心理學家獨家設計的色彩心理測驗，等著你一起來探索夢境的無限可能！

色廊2.0-純白捕夢網展場示意圖。圖／聯合數位文創提供
色廊2.0-純白捕夢網展場示意圖。圖／聯合數位文創提供
色廊2.0-秘境中的獨角獸展場示意圖。圖／聯合數位文創提供
色廊2.0-秘境中的獨角獸展場示意圖。圖／聯合數位文創提供

聯合數位文創主辦之「色廊展2.0 -夢境製造所」將於12月6日在台北華山夢幻登場，自10/30中午12點於udn售票網獨家開賣預售票220元及雙人套票420元，11/16全通路啟售，詳情請上官方粉絲專頁官方網站查詢。

●展覽名稱：色廊展2.0 - 夢境製造所

●展覽期間：2020.12.26－2021.4.5（除夕休館）

●展覽時間：每日10:00－18:00（17:30停止售票、入場）

●活動地點：華山1914文創產業園區 中4B

●票 價：全票NTD$320；優待票 NTD$290；特惠票 NTD$200

愛心票 NTD$160；預售票 NTD$220；雙人套票NTD$420

●售票通路：udn售票網https://pse.is/38lp2g（現正熱賣中）、ibon、全家、gomaji、accupass（11/16即將上線）

●官方網站：http://uevent.udnfunlife.com/colorgallery2

●官方粉絲團：https://www.facebook.com/colorgalleryexhibition

●官方IG：https://www.instagram.com/colorgalleryexhibition/

●客服專線：02-7721-6955 #2（每日 09:00-18:00）

●主辦單位：聯合數位文創、華山1914文創園區

夢境 文創產業

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