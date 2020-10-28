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New Balance攜手NBA球星打造戰靴 繽紛配色萌翻了！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
New Balance與Kawhi Leonard合作，並和糖果品牌Jolly Rancher聯手，打造出三方跨界戰靴。而Nike則以經典鞋型，融入永續素材，顛覆傳統。圖／New Balance、Nike提供
New Balance與Kawhi Leonard合作，並和糖果品牌Jolly Rancher聯手，打造出三方跨界戰靴。而Nike則以經典鞋型，融入永續素材，顛覆傳統。圖／New Balance、Nike提供

New Balance與2019年NBA總決賽最有價值球星Kawhi Leonard合作，以他幼時最愛吃的美國糖果品牌 Jolly Rancher聯手，打造出三方跨界的戰靴。同時顛覆了過去籃球鞋就是要帥氣與強悍的印象，使用了繽紛色彩與可愛圖案點綴，簡直萌翻了！

今年才開始和New Balance合作的Kawhi Leonard先於8月推出The KAWHI 4 Bounces簽名籃球鞋，引起球迷們的關注。但緊接著這雙Jolly Rancher The KAWHI戰靴，卻讓人十分意外，因為是與有著70年歷史的美國糖果品牌Jolly Rancher跨界。首先進入眼簾的就是鞋身兩側有著代表Kawhi辮子髮型的刺繡、後跟個人簽名，以及第一個鞋帶孔加註其球衣號碼等充滿Kawhi個人特色元素外。還取材自於他兒時最愛的糖果經典口味所呈現的繽紛色彩，半透明大底以及鞋身的光面質感，也呼應着Jolly Rancher糖果的外觀與包裝。

而為了回應品牌的零碳排和零廢棄的「Move to Zero」計畫，Nike分別以經典鞋型結合永續素材，推出了全新的Nike Air Force 1 Crater和Nike Waffle Racer Crater鞋。全新版本Air Force 1 Crater 採用了坑狀泡棉中底不僅保留經典風格，同時運用永續創新理念重新詮釋。而且鞋面經過重新設計，採用再生TPU，並露出再生泡棉襯底。鞋面的其餘部分由再生PU合成皮革製成，加上再生Nike Grind 外底，使得鞋款的外底變得引人矚目。Nike Waffle Racer Crater採用再生聚酯纖維材料製成鞋面，用醒目的鋸齒狀縫線取代了黏合接縫。

Nike Air Force 1 Crater鞋3,800元。圖／Nike提供
Nike Air Force 1 Crater鞋3,800元。圖／Nike提供
Nike Waffle Racer Crater鞋3,600元。圖／Nike提供
Nike Waffle Racer Crater鞋3,600元。圖／Nike提供
New Balance Jolly Rancher The KAWHI籃球鞋5,280元。圖／New Balance提供
New Balance Jolly Rancher The KAWHI籃球鞋5,280元。圖／New Balance提供

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