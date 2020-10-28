聽新聞
test
0:00 / 0:00
New Balance攜手NBA球星打造戰靴 繽紛配色萌翻了！
New Balance與2019年NBA總決賽最有價值球星Kawhi Leonard合作，以他幼時最愛吃的美國糖果品牌 Jolly Rancher聯手，打造出三方跨界的戰靴。同時顛覆了過去籃球鞋就是要帥氣與強悍的印象，使用了繽紛色彩與可愛圖案點綴，簡直萌翻了！
今年才開始和New Balance合作的Kawhi Leonard先於8月推出The KAWHI 4 Bounces簽名籃球鞋，引起球迷們的關注。但緊接著這雙Jolly Rancher The KAWHI戰靴，卻讓人十分意外，因為是與有著70年歷史的美國糖果品牌Jolly Rancher跨界。首先進入眼簾的就是鞋身兩側有著代表Kawhi辮子髮型的刺繡、後跟個人簽名，以及第一個鞋帶孔加註其球衣號碼等充滿Kawhi個人特色元素外。還取材自於他兒時最愛的糖果經典口味所呈現的繽紛色彩，半透明大底以及鞋身的光面質感，也呼應着Jolly Rancher糖果的外觀與包裝。
而為了回應品牌的零碳排和零廢棄的「Move to Zero」計畫，Nike分別以經典鞋型結合永續素材，推出了全新的Nike Air Force 1 Crater和Nike Waffle Racer Crater鞋。全新版本Air Force 1 Crater 採用了坑狀泡棉中底不僅保留經典風格，同時運用永續創新理念重新詮釋。而且鞋面經過重新設計，採用再生TPU，並露出再生泡棉襯底。鞋面的其餘部分由再生PU合成皮革製成，加上再生Nike Grind 外底，使得鞋款的外底變得引人矚目。Nike Waffle Racer Crater採用再生聚酯纖維材料製成鞋面，用醒目的鋸齒狀縫線取代了黏合接縫。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言