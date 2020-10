New Balance攜手NBA球星打造戰靴 繽紛配色萌翻了！

New Balance與2019年NBA總決賽最有價值球星Kawhi Leonard合作,以他幼時最愛吃的美國糖果品牌 Jolly Rancher聯手,打造出三方跨界的戰靴。同時顛覆了過去籃球鞋就是要帥氣與強悍的印象,使用了繽紛色彩與可愛圖案點綴,簡直萌翻了!

今年才開始和New Balance合作的Kawhi Leonard先於8月推出The KAWHI 4 Bounces簽名籃球鞋,引起球迷們的關注。但緊接著這雙Jolly Rancher The KAWHI戰靴,卻讓人十分意外,因為是與有著70年歷史的美國糖果品牌Jolly Rancher跨界。首先進入眼簾的就是鞋身兩側有著代表Kawhi辮子髮型的刺繡、後跟個人簽名,以及第一個鞋帶孔加註其球衣號碼等充滿Kawhi個人特色元素外。還取材自於他兒時最愛的糖果經典口味所呈現的繽紛色彩,半透明大底以及鞋身的光面質感,也呼應着Jolly Rancher糖果的外觀與包裝。