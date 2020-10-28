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吃素更方便！7-ELEVEN鮮食自有品牌「天素地蔬」登場　全台300店首發

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN鮮食自有品牌「天素地蔬」新亮相，架構蔬食友好專門店。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鮮食自有品牌「天素地蔬」新亮相，架構蔬食友好專門店。圖／7-ELEVEN提供

不論是因宗教信仰、注重環保或追求健康，吃素的人口愈來愈多，台灣素食一年商機高達600億元，尤其是選擇在地、當季及對於環境友善的食材以降低對環境衝擊的「低碳蔬食」正夯。7-ELEVEN去年起積極佈局蔬食版圖，除了首創素食、蔬食辨識LOGO之外，即日起再推出全新鮮食自有品牌「天素地蔬」，包括五星級「漢來美食」、北市第一家蔬食港式飲茶「養心茶樓」、知名水餃「華師父」等聯名綠色菜單，以及三明治、鮮食點心等，讓吃素更方便，預估「天素地蔬」系列一年將吸引逾10萬人次購買、總計可減少700多萬公斤的碳排放量。

7-ELEVEN鮮食自有品牌「天素地蔬」以活力蔬食、安心選擇為品牌理念，透過嚴格食材、製程把關及清晰的分類標示，運用原食材及多元料理方式，打造葷食者也愛的健康美味素食、蔬食餐點。第一波於11月2日起鎖定鄰近宗教據點及素食熱銷的全台300間門市導入品牌專區，遍及雙北、基隆、桃園、新竹、台中、南投、台南、嘉義及高雄，未來將持續擴點。

今年初7-ELEVEN今年初推出增加蔬菜比重的鮮食料理，成功帶動蔬食相關業績倍數成長。「天素地蔬」系列與五星級「漢來美食」攜手，推出漢來蔬食的招牌菜「藜麥八寶飯」、「漢來美食蔬食拌麵」、「漢來美食鮮蔬炒炊粉」，還有使用OmniPork新豬肉入餡的「華師父新植物肉餃子」、入口香氣四溢的7-ELEVEN「黑松露野菇燉飯」等，皆為「天素地蔬」300店限定販售。

「養心茶樓」聯名的「養心茶樓麻辣臭豆腐」將花椒麻香與辣椒爆炒融合，再搭配豐富菇類食材熬煮高湯，臭豆腐吸汁入味，於7-ELEVEN超過5,800店販售。另外還有洋芋沙拉三明治、松珍素炸雞球、松珍素花枝丸、奇美芝麻流沙包等。

7-ELEVEN開發的蔬食商品特別尋找有ISO22000食品認證、且具有素食專用產線的專業工廠合作，做到設備、器具與葷食獨立分開；「天素地蔬」系列專門在中壢鮮食廠廠區內獨立隔出「蔬食專線」，將設備、產線、器具甚至是空氣氣流均與葷食分開，力求讓素食者安心。

外食困難、一般店家標示不清是素食族的兩大痛點，為了體貼各種吃素需求，7-ELEVEN首創素食與蔬食辨識LOGO，標示全素或蔬食、蛋素或蛋蔬、奶素或奶蔬、蛋奶素或蛋奶蔬、植物五辛素或五辛蔬等（例如五辛素就是含五辛、蛋奶素就是含蛋奶），就連是否為素食專用產線生產的資訊都全數透明揭露，讓素食客群可依各自需求選購。

位於台北市行天宮對面的7-ELEVEN松怡門市有兩位師父正巧外出用餐路過試吃，對於全素的「漢來藜麥八寶飯」、「華師父新植物肉餃子」都讚不絕口，表示超商就能買到素食真的很方便；曾就讀食品科學系、愛吃雞腿的洪小姐雖然並非素食族，但認為「天素地蔬」系列的口味很好吃，尤其是五辛蛋蔬的「漢來美食蔬食拌麵」蔬食肉燥與紅蔥爆炒香氣撲鼻，是她的最愛。

7-ELEVEN推出「養心茶樓麻辣臭豆腐」（全素），售價69元，7-ELEVEN超過5,800店販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「養心茶樓麻辣臭豆腐」（全素），售價69元，7-ELEVEN超過5,800店販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鮮食自有品牌「天素地蔬」提供近10種鮮食選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鮮食自有品牌「天素地蔬」提供近10種鮮食選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「漢來蔬食藜麥八寶飯」（全素），售價79元，7-ELEVEN「天素地蔬」300店限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「漢來蔬食藜麥八寶飯」（全素），售價79元，7-ELEVEN「天素地蔬」300店限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首創素食與蔬食辨識LOGO，方便素食客群依各自需求選購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首創素食與蔬食辨識LOGO，方便素食客群依各自需求選購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「漢來美食鮮蔬炒炊粉」（五辛蔬），售價65元，7-ELEVEN「天素地蔬」300店限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「漢來美食鮮蔬炒炊粉」（五辛蔬），售價65元，7-ELEVEN「天素地蔬」300店限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「華師父新植物肉餃子」（全素），售價59元，7-ELEVEN「天素地蔬」300店限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「華師父新植物肉餃子」（全素），售價59元，7-ELEVEN「天素地蔬」300店限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「漢來美食蔬食拌麵」（五辛蛋蔬），售價75元，7-ELEVEN「天素地蔬」300店限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「漢來美食蔬食拌麵」（五辛蛋蔬），售價75元，7-ELEVEN「天素地蔬」300店限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「黑松露野菇燉飯」（五辛奶蔬），售價89元，7-ELEVEN「天素地蔬」300店限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「黑松露野菇燉飯」（五辛奶蔬），售價89元，7-ELEVEN「天素地蔬」300店限定販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鮮食自有品牌「天素地蔬」新亮相，架構蔬食友好專門店。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鮮食自有品牌「天素地蔬」新亮相，架構蔬食友好專門店。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鮮食自有品牌「天素地蔬」第一波於11月2日起鎖定鄰近宗教據點及素食熱銷的全台300間門市導入品牌專區。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鮮食自有品牌「天素地蔬」第一波於11月2日起鎖定鄰近宗教據點及素食熱銷的全台300間門市導入品牌專區。圖／7-ELEVEN提供

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7-ELEVEN擴大布局蔬食版圖 推新鮮食品牌「天素地蔬」

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