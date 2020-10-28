Kylie Jenner也愛穿！厚底毛毛拖鞋舒適又能增高

最近氣溫越來越低，無論是在家或隨興出門的造型都最適合搭配毛毛拖鞋了！近日不少中西名人都選擇用UGG毛毛拖鞋穿搭出初冬的溫暖俏皮感，本季品牌還新推出以DISCO為靈感打造的鬆糕厚底鞋，可以輕鬆修飾身形。

月初在DJ Khaled與饒舌歌手Drake合作的單曲《POPSTAR》MV中客串演出的小賈斯汀（Justin Bieber），當時就腳踩UGG的PRIDE Fluff Yeah鞋款，用繽紛多彩的毛絨拖鞋穿出奢華舒適感。知名造型師陳孫華也以黑色Fluff Yeah搭配亮黃色長襪，打造最亮眼的居家時尚穿搭。