限時打造專屬你的包！BALENCIAGA推塗鴉訂製服務

還記得今年七夕在網路上掀起討論的BALENCIAGA塗鴉包款嗎？當時那是專為情人節推出的訂製服務，而且沒有在台販售，不過現在台灣消費者終於也可以打造自己喜歡的塗鴉包囉！

BALENCIAGA即將在11月5日至11月8日，在台北SOGO BR4店限時推出特選包款與小皮件的塗鴉訂製服務，屆時塗鴉藝術家會親臨現場，為客戶所選購的商品以「大寫英文」畫上名字（字母不超過10個字）、城市名稱（字母不超過10個字）或是BALENCIAGA字樣，打造獨一無二的時尚配件。