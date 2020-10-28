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限時打造專屬你的包！BALENCIAGA推塗鴉訂製服務

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BALENCIAGA即將在11月5日至11月8日，在台北SOGO BR4店限時推出特選包款與小皮件的塗鴉訂製服務。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA即將在11月5日至11月8日，在台北SOGO BR4店限時推出特選包款與小皮件的塗鴉訂製服務。圖／BALENCIAGA提供

還記得今年七夕在網路上掀起討論的BALENCIAGA塗鴉包款嗎？當時那是專為情人節推出的訂製服務，而且沒有在台販售，不過現在台灣消費者終於也可以打造自己喜歡的塗鴉包囉！

BALENCIAGA即將在11月5日至11月8日，在台北SOGO BR4店限時推出特選包款與小皮件的塗鴉訂製服務，屆時塗鴉藝術家會親臨現場，為客戶所選購的商品以「大寫英文」畫上名字（字母不超過10個字）、城市名稱（字母不超過10個字）或是BALENCIAGA字樣，打造獨一無二的時尚配件。

在品牌眾多商品中，提供塗鴉訂製服務的品項包含不同尺寸與材質的沙漏包和購物袋系列，都是識別度非常高的人氣商品代表，另外還有手提包、卡夾與手機包，顏色方面網羅紅色、桃紅色、黑色、白色與水泥灰色。至於著色的塗鴉字樣，則有藍色、白色、銀色與黑色可選擇。

SHOPPING TOTE S 購物紙袋包，推薦價55,900元。圖／BALENCIAGA提供
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SHOPING PHONE HOLDER 手機包，推薦價29,900元。圖／BALENCIAGA提供
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HOURGLASS TOP HANDLE S 鱷魚壓紋沙漏包，推薦價65,900元。圖／BALENCIAGA提供
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HOURGLASS TOP HANDLE S 沙漏包，推薦價62,500元。圖／BALENCIAGA提供
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