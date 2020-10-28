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華信航空首創7天6夜「環台飛行遊｣ 11月1日首發兩人成行

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
華信航空首創環台飛行護照。記者曹悅華／攝影
華信航空首創環台飛行護照。記者曹悅華／攝影

你搭過飛機環島嗎？華信航空首創環台飛行護照，帶民眾搭機暢遊全台七大景點，天天住五星級飯店，每人2萬8888元起。華信航空說，台北、台中、高雄、台東、花蓮、澎湖、金門七個航點，任一航點都可以作為起始點，11月1日首發至明年3月24日，兩人成行即可出發，

交通部觀光局執行秘書蔡明玲說，疫情把觀光產業搞得很辛苦，困境裡頭還是找得到機會，機會裡面也有不一樣商業模式，開創新的商機。國內疫情控制比較好，才可以有爆發性出遊，高端客也希望有新的遊程出現。今天華信用自身優勢，七大航點都有航線可以飛，也只有華信有辦法做環島飛行，來跟觀光做結合，也把產業拉高層級。

華信航空副總張酉光說，暑假爆復性旅遊後，一直在思考旅遊熱潮後能夠做甚麼事，這就是我們決定做的事。華信是小型航空公司，員工只有900人，鐵路、自駕環島都不是新鮮的事，連油輪都可以環島，才會想用飛機把金門跟澎湖創在一起，變成環遊券。

華信航空說，環台飛行遊創意發想來自華信航空的組員陳怡如。熱愛工作的她表示，經常飛航國內各地，覺得台灣每個地方都有不同人文風情值得推廣，若用國外旅遊一週的方式把華信國內景點都走遍，可以滿足因為疫情國人無法出國旅遊的心情。

她也說，很開心提案被公司採用、創意成真。該次環台飛行遊，非常適合忙碌的子女買給父母當作孝親禮，讓倆老輕鬆搭機入住五星級飯店，好好舒活享受飯店設施，沒有語言障礙也沒時差，聯繫安全又方便。

華信說，如同歐美旅遊玩法，配合華信航空台北、台中、高雄、台東、花蓮、澎湖、金門七個航點，環台飛行遊精選各地最具知名度的五星級飯店，包括體驗精品購物樂趣的台北晶華酒店、富有創意魅力和文化城市的台中金典酒店、可俯瞰大高雄全景的高雄地標漢來酒店、五星級親子城市度假酒店花蓮翰品酒店、第一家國際級的溫泉渡假休閒旅館台東知本老爺酒店，及離島的澎湖福朋喜來登酒店、金門昇恆昌金湖大飯店等，最適合喜歡體驗頂級五星飯店尊榮享受的旅客。

華信說，全程安排小巴接駁，解決機場與飯店間的交通問題，行程中特別增加並安排花東半日遊，以專屬小巴搭配專業司導前往池上伯朗、北迴歸線標誌公園、光復糖廠等花東熱門旅遊景點。

華信說，12月31日前出發參加環台飛行遊的旅客，華信航空特別推出加碼好禮活動，凡集滿7個航點華信環台紀念章，即可獲得華信航空ATR飛機模型乙架。想要輕鬆體驗搭機入住五星飯店環台遊的朋友，詳情請洽華信航空官網，或可洽全台合作各大旅行社。

七大航點只有兩人成行就可以出發。記者曹悅華／攝影
七大航點只有兩人成行就可以出發。記者曹悅華／攝影

華信 酒店 環島

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