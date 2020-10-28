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鄭秀文、老蕭都在穿 秋冬該來雙帥氣軍靴了吧？
許多人熱愛中性穿搭展現的帥氣感，無論是整體造型的一致性或是用某個單品強調中性風，都讓女性可以增添更搶眼俐落的魅力。今年秋冬，軍靴大行其道，從最簡單的黑色皮革到增添寶石裝飾款，各種設計都帶來帥度滿滿的霸氣感，最適合熱愛中性穿搭的人。
Giuseppe Zanotti推出全新APOCALYPSE軍靴，鞋側附上極具標誌性的雙拉鍊設計，搭配採用超輕物料EVA打造的防水厚底，舒適又能修飾身形。全系列除了有紅、黑、銀、白單色皮革款之外，還有拼接銀色金屬鞋頭的APOCALYPSE METAL和貼合剪裁的APOCALYPSE ZIP、低筒的APOCALYPSE TREK踝靴。香港女星鄭秀文、鄭希怡等人最近都紛紛換上APOCALYPSE軍靴，連蕭敬騰也搶穿男鞋系列。
Roger Vivier則是在秋冬打造了Rangers系列，創意總監Gherardo Felloni將品牌標誌性的方扣、鑽扣搭配軍靴、樂福鞋等，運用皮革、絲絨拼接，搭上平底或粗高跟，無論是俐落的高筒設計或反摺款，都在帥氣中帶著華麗氣質。
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