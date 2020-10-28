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鄭秀文、老蕭都在穿 秋冬該來雙帥氣軍靴了吧？

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
秋冬吹起軍靴流行。圖／Giuseppe Zanotti提供
秋冬吹起軍靴流行。圖／Giuseppe Zanotti提供

許多人熱愛中性穿搭展現的帥氣感，無論是整體造型的一致性或是用某個單品強調中性風，都讓女性可以增添更搶眼俐落的魅力。今年秋冬，軍靴大行其道，從最簡單的黑色皮革到增添寶石裝飾款，各種設計都帶來帥度滿滿的霸氣感，最適合熱愛中性穿搭的人。

Giuseppe Zanotti推出全新APOCALYPSE軍靴，鞋側附上極具標誌性的雙拉鍊設計，搭配採用超輕物料EVA打造的防水厚底，舒適又能修飾身形。全系列除了有紅、黑、銀、白單色皮革款之外，還有拼接銀色金屬鞋頭的APOCALYPSE METAL和貼合剪裁的APOCALYPSE ZIP、低筒的APOCALYPSE TREK踝靴。香港女星鄭秀文、鄭希怡等人最近都紛紛換上APOCALYPSE軍靴，連蕭敬騰也搶穿男鞋系列。

Roger Vivier則是在秋冬打造了Rangers系列，創意總監Gherardo Felloni將品牌標誌性的方扣、鑽扣搭配軍靴、樂福鞋等，運用皮革、絲絨拼接，搭上平底或粗高跟，無論是俐落的高筒設計或反摺款，都在帥氣中帶著華麗氣質。

APOCALYPSE軍靴。圖／Giuseppe Zanotti提供
APOCALYPSE軍靴。圖／Giuseppe Zanotti提供
鄭希怡穿APOCALYPSE軍靴。圖／Giuseppe Zanotti提供
鄭希怡穿APOCALYPSE軍靴。圖／Giuseppe Zanotti提供
Roger Vivier Viv Rangers緞面漆皮方扣軍靴，49,600元。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv Rangers緞面漆皮方扣軍靴，49,600元。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv Rangers漆皮鑽扣跟軍靴，75,200元。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv Rangers漆皮鑽扣跟軍靴，75,200元。圖／迪生提供
APOCALYPSE TREK踝靴。圖／Giuseppe Zanotti提供
APOCALYPSE TREK踝靴。圖／Giuseppe Zanotti提供
蕭敬騰也搶穿APOCALYPSE男鞋系列。圖／Giuseppe Zanotti提供
蕭敬騰也搶穿APOCALYPSE男鞋系列。圖／Giuseppe Zanotti提供
鄭秀文穿APOCALYPSE軍靴。圖／Giuseppe Zanotti提供
鄭秀文穿APOCALYPSE軍靴。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti推出全新APOCALYPSE軍靴。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti推出全新APOCALYPSE軍靴。圖／Giuseppe Zanotti提供
Roger Vivier Viv Rangers鑽扣皮革軍靴，69,900元。圖／迪生提供
Roger Vivier Viv Rangers鑽扣皮革軍靴，69,900元。圖／迪生提供
鄭希怡穿APOCALYPSE軍靴。圖／Giuseppe Zanotti提供
鄭希怡穿APOCALYPSE軍靴。圖／Giuseppe Zanotti提供
APOCALYPSE ZIP軍靴。圖／Giuseppe Zanotti提供
APOCALYPSE ZIP軍靴。圖／Giuseppe Zanotti提供
鄭秀文穿APOCALYPSE軍靴。圖／Giuseppe Zanotti提供
鄭秀文穿APOCALYPSE軍靴。圖／Giuseppe Zanotti提供
APOCALYPSE軍靴。圖／Giuseppe Zanotti提供
APOCALYPSE軍靴。圖／Giuseppe Zanotti提供
APOCALYPSE METAL軍靴。圖／Giuseppe Zanotti提供
APOCALYPSE METAL軍靴。圖／Giuseppe Zanotti提供

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