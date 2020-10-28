用「吃」的調酒！ 雪王期間限定微醺調酒冰淇淋

調酒也可以用「吃」的？是的，如果把調酒做成冰淇淋的話。台北的老字號雪王冰淇淋，日前推出的聯名新款利口酒冰淇淋瞬間完售；受到熱烈買氣激勵，即日起再接再厲推出三種「微醺調酒組」，每組三球。

「微醺調酒組」預計供應到11月15日以前；若提前賣完，隨時可能停售。三種「微醺調酒組」包括「西班牙水果酒酒組」、「白蘭地調酒組」以及「驚喜台灣味組」。

雪王冰淇淋從路邊攤起家，自民國36年營業至今已近73年，超過一甲子的歲月仍屹立於西門，目前已傳承至第三代經營。

雪王冰淇淋最為人稱道的，是73種獨家口味，從季節性水果口味，到令人驚艷的肉鬆、豬腳、麻油雞鹹冰、芥末、辣椒、金門高粱、台灣啤酒…等。

雪王冰淇淋正是靠著這一款款別家沒有、也做不來的獨家滋味，緊緊抓住消費者的味蕾，從沒被潮流淹沒。儘管現在國外進口冰品眾多，本土創業的冰品店也不少，但雪王冰淇淋始終在台北人的生活中具有無可取代的地位，也是最熟悉的窩心老滋味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康