陳庭妮、炎雅綸、李玉璽寫下暖心 萬寶龍樂成小幫手

雖然數位時代的傳遞形式、手段多元,但老派的書寫、文字,仍讓不少人著迷並感受到無聲的溫度。萬寶龍(Montblanc)「星際行者」(StarWalker)書寫工具以人類對太空的熱情與地球空靈之美為靈感、加入「水」元素為設計,並在去年推出上市。品牌近期為慶祝新品上市,邀請品牌好友炎亞綸、李玉璽與陳庭妮共同參與,結合#InspireWriting活動,以書寫文字分享感念、傳遞暖心正能量。

陳庭妮並在ig寫下:「科技日新月異,讓愛的傳達能用多種形式,像是一個貼圖、一段語音,精準傳遞出愛意,但我的老派靈魂還是喜歡手寫文字的浪漫,筆跡雖無法字字完美,卻有著慎重的心意。」除了大方秀出手寫字樣、並留下路邊咖啡館的迷人日常生活視覺片段;另外李玉璽則同樣在ig貼文:「Because of your smile , You make life more beautiful。」,並表示笑一笑,「一切都會好起來的」、還不忘附上鋼筆貼圖,十足童心。