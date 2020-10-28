陳庭妮、炎雅綸、李玉璽寫下暖心 萬寶龍樂成小幫手
雖然數位時代的傳遞形式、手段多元，但老派的書寫、文字，仍讓不少人著迷並感受到無聲的溫度。萬寶龍（Montblanc）「星際行者」（StarWalker）書寫工具以人類對太空的熱情與地球空靈之美為靈感、加入「水」元素為設計，並在去年推出上市。品牌近期為慶祝新品上市，邀請品牌好友炎亞綸、李玉璽與陳庭妮共同參與，結合#InspireWriting活動，以書寫文字分享感念、傳遞暖心正能量。
陳庭妮並在ig寫下：「科技日新月異，讓愛的傳達能用多種形式，像是一個貼圖、一段語音，精準傳遞出愛意，但我的老派靈魂還是喜歡手寫文字的浪漫，筆跡雖無法字字完美，卻有著慎重的心意。」除了大方秀出手寫字樣、並留下路邊咖啡館的迷人日常生活視覺片段；另外李玉璽則同樣在ig貼文：「Because of your smile , You make life more beautiful。」，並表示笑一笑，「一切都會好起來的」、還不忘附上鋼筆貼圖，十足童心。
星際行者系列包括有藍色高級樹脂款、Doué款，與金屬款，三種款式均推具備鋼筆、細字筆或鋼筆等不同選擇，另有#146筆記本與藍色墨水，其中筆記本是將太空俯瞰地球的美景壓印於義大利小牛皮上，同系列更延伸出覆以藍色亮漆的袖扣、手環、鈔票夾，一應俱全。筆具由13,700元至33,100元不等，筆記本與墨水則各為2,700元與1,300元。
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