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慶祝JOHNNIE WALKER 200週年 四款限量酒在台發表

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
28年 200週年紀念版，酒精濃度46%，建議售價28,000元。圖／JOHNNIE WALKER提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
28年 200週年紀念版，酒精濃度46%，建議售價28,000元。圖／JOHNNIE WALKER提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭威士忌品牌JOHNNIE WALKER今年正式邁向200週年，推出JOHNNIE WALKER 200週年絕世珍稀系列限定版，紀念品牌傳奇般的百年輝煌歷史。西元1820年約翰華克開啟調和威士忌新頁，200年後JOHNNIE WALKER集結珍貴且具有歷史傳承性的酒廠酒液，打造出「JOHNNIE WALKER 200週年絕世珍稀系列」。

該系列包含「藍牌200週年紀念限定版」、調和8家超過百年歷史酒廠酒液的「藍牌絕世8藝限定版」、以第一瓶銷售全世界的Old Highland Whisky為風味發想的「約翰走路 200週年復刻限定版」，以及向約翰華克雜貨店靈感發想致敬的「28年 200週年紀念版」。

「藍牌200週年紀念限定版」針對品牌發展有重大意義的城市地標設計在瓶身圖樣，致敬約翰走路開拓精神。台灣版本特有的設計外觀獨具收藏價值，獨賣的醇厚酒體，蘊含令人讚賞的豐厚煙燻風味，層層交融的蜂蜜與果香，伴隨著尾韻不可思議的絲滑順暢。鹽味與泥煤、豐富的果香，交融著成熟果漿氣息、淡淡的香料和胡椒味，猶如一場交錯著清甜、細膩、綿長久久不息的感官旅程，錯過即不會復現的絕美藍牌體驗

「藍牌絕世8藝限定版」嚴選8間200年歷史、傳承頂級工藝的酒廠Oban、Blair Athol、Lagavulin、Teaninich、Brora、Cambus、Port Dundas 及 Carsebridge；其中Brora、Carsebridge、Cambus、Port Dundas酒廠原酒已永久失傳。4家存於記憶中的酒廠酒液，香甜飽滿，融合渾厚泥煤的風味，恰如其分地表現珍稀威士忌的豐富層次。

「約翰走路 200週年復刻限定版」的風味靈感，來自200年前Old Highland Whisky，將歷史軌跡蘊藏風味之中，反映19世紀的威士忌的特色；復刻同時不忘時代開創性，調和51%酒精濃度的威士忌，風味豐富多變，帶有甜乾果、溫和辛香料、烤堅果及香料尾韻。向約翰走路致敬—歷久彌新的威士忌品牌。

「28年 200週年紀念版」以品牌創辦人約翰華克先生當時的小雜貨店做為靈感起源，結合桶陳28年雋永的絕版酒液，打造蘊含甘草糖漿的香甜、中國熙春茶的清香及牙買加胡椒的辛辣，交織成迷人的異國風味；已閉廠的酒廠PORT ELLEN帶來經典島嶼氣息，另一家歇業酒廠PITTYVIACH賦予酒液清甜宜人的果香，每一滴酒液都是細緻的珍品。首席調和大師Jim Beveridge運用傳承兩世紀的極致工藝，承接過去、品味當下、開創未來，揉合出獨一無二的風味之旅。入口之際即體驗其不斐的價值，彷彿回到1820年，體驗品牌創辦人約翰華克對威士忌精湛工藝的傳承。

JOHNNIE WALKER 200週年絕世珍稀系列，成組於指定酒專通路販售。

藍牌絕世8藝限定版，酒精濃度43.8%，建議售價9,000元。圖／JOHNNIE WALKER提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
藍牌絕世8藝限定版，酒精濃度43.8%，建議售價9,000元。圖／JOHNNIE WALKER提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「JOHNNIE WALKER 200週年絕世珍稀系列限定版」共推出四款限量酒。圖／JOHNNIE WALKER提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「JOHNNIE WALKER 200週年絕世珍稀系列限定版」共推出四款限量酒。圖／JOHNNIE WALKER提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
約翰走路 200週年復刻限定版，酒精濃度51%，建議售價1,700元。圖／JOHNNIE WALKER提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
約翰走路 200週年復刻限定版，酒精濃度51%，建議售價1,700元。圖／JOHNNIE WALKER提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
藍牌200週年紀念限定版，酒精濃度46%，建議售價5,600元。圖／JOHNNIE WALKER提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
藍牌200週年紀念限定版，酒精濃度46%，建議售價5,600元。圖／JOHNNIE WALKER提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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