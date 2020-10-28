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到底有幾種顏色？ROSÉ曬聖羅蘭Solferino包秋冬新款

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BLACKPINK團員ROSÉ背Saint Laurent Solferino包款。圖／摘自IG
BLACKPINK團員ROSÉ背Saint Laurent Solferino包款。圖／摘自IG

人氣韓國女團BLACKPINK團員個個都是精品寵兒，其中代言Saint Laurent的ROSÉ就經常在ig秀出品牌最新包款，搭配可愛搶眼的穿搭可以說是超會放火，善盡品牌大使的責任。

最近ROSÉ又曬出一款包—秋冬新色的Solferino，這款包擁有近來很紅的翻蓋書包設計，名字來自於巴黎左岸的RUE DE SOLFERINO街。包身邊緣以填充皮革凸顯，在復古中帶著摩登現代氣息。旋轉鎖扣更把YSL LOGO進行拆解，只需將L字母向下輕推，包蓋上的LOGO字母就會從鎖扣中彈出，方便使用，縮短的皮革背帶也更顯年輕。

創意總監Anthony Vaccarello在整個秋冬系列中少見地使用多重亮眼及飽和豐富色彩，像是罌粟紅 (OPIUM RED)、寶石藍(SAPPHIRE BLUE)、暖橘黃(YELLOW)、深海綠(PETROL GREEN) 、寶石深紅(RUBY)、暗日棕(DARK SUN)等等，在ROSÉ背的這款Solferino上也能感受到這樣的色彩魅力。除此之外她也曾背過米色、黑色款，都非常百搭有型。而品牌另一個人氣包款Kaia也同樣換上這些新色彩，增添搭配上的視覺變化。

Solferino包，79,600元起。圖／Saint Laurent提供
Solferino包，79,600元起。圖／Saint Laurent提供
BLACKPINK團員ROSÉ背Saint Laurent Solferino包款。圖／摘自IG
BLACKPINK團員ROSÉ背Saint Laurent Solferino包款。圖／摘自IG
Kaia包也換上亮眼新色。圖／Saint Laurent提供
Kaia包也換上亮眼新色。圖／Saint Laurent提供
Solferino包，79,600元起。圖／Saint Laurent提供
Solferino包，79,600元起。圖／Saint Laurent提供
Solferino包，79,600元起。圖／Saint Laurent提供
Solferino包，79,600元起。圖／Saint Laurent提供
BLACKPINK團員ROSÉ背Saint Laurent Solferino包款。圖／摘自IG
BLACKPINK團員ROSÉ背Saint Laurent Solferino包款。圖／摘自IG
BLACKPINK團員ROSÉ是Saint Laurent第一個亞洲大使。圖／Saint Laurent提供
BLACKPINK團員ROSÉ是Saint Laurent第一個亞洲大使。圖／Saint Laurent提供
Solferino包，79,600元起。圖／Saint Laurent提供
Solferino包，79,600元起。圖／Saint Laurent提供
BLACKPINK團員ROSÉ背Saint Laurent Solferino包款。圖／摘自IG
BLACKPINK團員ROSÉ背Saint Laurent Solferino包款。圖／摘自IG
Solferino包，79,600元起。圖／Saint Laurent提供
Solferino包，79,600元起。圖／Saint Laurent提供
BLACKPINK團員ROSÉ背Saint Laurent Solferino包款。圖／摘自IG
BLACKPINK團員ROSÉ背Saint Laurent Solferino包款。圖／摘自IG
Kaia包也換上亮眼新色。圖／Saint Laurent提供
Kaia包也換上亮眼新色。圖／Saint Laurent提供

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