到底有幾種顏色？ROSÉ曬聖羅蘭Solferino包秋冬新款

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到底有幾種顏色？ROSÉ曬聖羅蘭Solferino包秋冬新款
人氣韓國女團BLACKPINK團員個個都是精品寵兒，其中代言Saint Laurent的ROSÉ就經常在ig秀出品牌最新包款，搭配可愛搶眼的穿搭可以說是超會放火，善盡品牌大使的責任。
最近ROSÉ又曬出一款包—秋冬新色的Solferino，這款包擁有近來很紅的翻蓋書包設計，名字來自於巴黎左岸的RUE DE SOLFERINO街。包身邊緣以填充皮革凸顯，在復古中帶著摩登現代氣息。旋轉鎖扣更把YSL LOGO進行拆解，只需將L字母向下輕推，包蓋上的LOGO字母就會從鎖扣中彈出，方便使用，縮短的皮革背帶也更顯年輕。
創意總監Anthony Vaccarello在整個秋冬系列中少見地使用多重亮眼及飽和豐富色彩，像是罌粟紅 (OPIUM RED)、寶石藍(SAPPHIRE BLUE)、暖橘黃(YELLOW)、深海綠(PETROL GREEN) 、寶石深紅(RUBY)、暗日棕(DARK SUN)等等，在ROSÉ背的這款Solferino上也能感受到這樣的色彩魅力。除此之外她也曾背過米色、黑色款，都非常百搭有型。而品牌另一個人氣包款Kaia也同樣換上這些新色彩，增添搭配上的視覺變化。
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