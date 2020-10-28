到底有幾種顏色？ROSÉ曬聖羅蘭Solferino包秋冬新款

人氣韓國女團BLACKPINK團員個個都是精品寵兒，其中代言Saint Laurent的ROSÉ就經常在ig秀出品牌最新包款，搭配可愛搶眼的穿搭可以說是超會放火，善盡品牌大使的責任。

最近ROSÉ又曬出一款包—秋冬新色的Solferino，這款包擁有近來很紅的翻蓋書包設計，名字來自於巴黎左岸的RUE DE SOLFERINO街。包身邊緣以填充皮革凸顯，在復古中帶著摩登現代氣息。旋轉鎖扣更把YSL LOGO進行拆解，只需將L字母向下輕推，包蓋上的LOGO字母就會從鎖扣中彈出，方便使用，縮短的皮革背帶也更顯年輕。