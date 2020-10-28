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富藝斯香港秋拍 骨董百達翡麗、勞力士、沛納海是焦點

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
百達翡麗型號5372P-001鉑金單鈕追針計時萬年曆腕表，備藍色日輝紋錶盤、月相、閏年、日夜顯示，約2019年製，估價2,60萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號5372P-001鉑金單鈕追針計時萬年曆腕表，備藍色日輝紋錶盤、月相、閏年、日夜顯示，約2019年製，估價2,60萬港元起。圖／富藝斯提供

國際拍賣行富藝斯（Phillips）將於11月29日於香港舉辦鐘表秋拍「名表薈萃─香港XI」，呈獻多款經典骨董表，來自表王百達翡麗（Patek Philippe）、勞力士（Rolex），以及單一日本藏家耗時40年心力搜集的沛納海（PANERAI）。領銜之作為型號5372P-001的百達翡麗鉑金單鈕追針計時萬年曆腕表，估價260萬港元起。

延續春拍在鐘表類別的好成績，近期剛結束的「INTERSECT」跨門類線上拍賣中，鐘表亦再次全數成交。秋拍焦點聚焦一系列經典的骨董百達翡麗，包括品牌僅生產35枚型號2438/1黃金萬年曆腕錶，搭配知名表殼製造商Wenger所生產的表殼。這款腕錶也是至今為止唯一備有旋入式底蓋的百達翡麗古董萬年曆時計。今次拍賣亦推出百達翡麗自動上鍊萬年曆功能的型號3450，是僅餘1981年到1985年間生生產、產量極少的作品。

身受追捧的古董勞力士，本季有1960年代誕生的型號6239 Cosmograph Daytona，搭配令人矚目的香檳金色「 Paul Newman」表盤，表耳間鑲入1969年生產時的序列號，執得收藏。另亦有型號6236「Jean-Claude Killy」精鋼計時Oyster Chronograph腕表，以傳奇三屆奧運冠軍法國滑雪健將Jean-Claude Killy命名。另外是史上只有四只為人所知的一件「GMT-Master」型號16750，是勞力士特為阿曼警隊製作的GMT-Master,，十分罕有。

而焦點拍品中還有一系列來自日本收藏家的沛納海珍藏，包括今年歡慶70週年的代表性Luminor系列表款。「Luminor」型號6152-1原型樣版表，備有早期的塑膠表圈及勞力士骨董機芯，為存世僅知四枚的其中之一。另一只「Luminor」型號6152-1則是1992年所出版的日本腕表雜誌封面。另一件藏家逸品則是型號GPF 2/56的表款，它是沛納海首款在其自家於佛羅倫薩創立的「G. Panerai & Figlio」家族企業以系列形式生產的表款；在此之前，所有沛納海潛水表均由勞力士公司設計和製造，並配上沛納海的表盤。GPF代表「Guido Panerai & Figlio」而2/56則代表1956年二次產品開發的代碼。

沛納海Radiomir 8 Giorni Brevettato, Egiziano型號GPF 2/56精鋼腕表備「Tropical」棕色表盤，約1956年製，估價38萬港元起。圖／富藝斯提供
沛納海Radiomir 8 Giorni Brevettato, Egiziano型號GPF 2/56精鋼腕表備「Tropical」棕色表盤，約1956年製，估價38萬港元起。圖／富藝斯提供
富藝斯將於11月29日於香港舉辦鐘表秋拍「名表薈萃─香港XI」。圖／富藝斯提供
富藝斯將於11月29日於香港舉辦鐘表秋拍「名表薈萃─香港XI」。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號3450，18K黃金自動萬年曆腕表，備閏年、月相顯示，1985年製，估價117萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號3450，18K黃金自動萬年曆腕表，備閏年、月相顯示，1985年製，估價117萬港元起。圖／富藝斯提供
勞力士Oyster Chronograph, Jean-Claude Killy型號6236精鋼計時全曆鏈帶腕表，約1960年代製，估價180萬港元起。圖／富藝斯提供
勞力士Oyster Chronograph, Jean-Claude Killy型號6236精鋼計時全曆鏈帶腕表，約1960年代製，估價180萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號2438/1， 18K黃金萬年曆腕表，備旋入式底蓋、中心秒針、月相顯示，1955年製，估價140萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號2438/1， 18K黃金萬年曆腕表，備旋入式底蓋、中心秒針、月相顯示，1955年製，估價140萬港元起。圖／富藝斯提供
沛納海Luminor, Marina Militare型號6152-1，骨董精鋼小三針軍表備「Tropical」表盤，特為義大利海軍製作，約1960年代製，估價24萬港元起。圖／富藝斯提供
沛納海Luminor, Marina Militare型號6152-1，骨董精鋼小三針軍表備「Tropical」表盤，特為義大利海軍製作，約1960年代製，估價24萬港元起。圖／富藝斯提供
勞力士Cosmograph Daytona型號6239， 18K黃金計時腕錶，備「Paul Newman」香檳金色表盤，約1969年製，估價240萬港元起。圖／富藝斯提供
勞力士Cosmograph Daytona型號6239， 18K黃金計時腕錶，備「Paul Newman」香檳金色表盤，約1969年製，估價240萬港元起。圖／富藝斯提供
勞力士GMT-Master, Royal Oman Police Force型號16750精鋼自動兩地時區鍊帶腕表，備中心秒針、日期顯示，特為阿曼警隊製作，約1983年製，估價50萬港元起。圖／富藝斯提供
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沛納海Luminor型號6152-1骨董精鋼腕表，備早期原型塑膠表圈、勞力士機芯，約1960年代製，為存世僅知4枚的其中之一，估價38萬港元起。圖／富藝斯提供
沛納海Luminor型號6152-1骨董精鋼腕表，備早期原型塑膠表圈、勞力士機芯，約1960年代製，為存世僅知4枚的其中之一，估價38萬港元起。圖／富藝斯提供

勞力士 日本 腕表

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