快訊

歐洲疫情火箭式飆升 全球確診將超越兩個台灣人口

4步驟現賺500元！千萬張「住宿進擊券」申請辦法一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港迪士尼房價「限時6折」！彈性預約「不用可退」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
好吃又好拍的「夢想家小店」。圖／香港迪士尼樂園提供
好吃又好拍的「夢想家小店」。圖／香港迪士尼樂園提供

2020年即將來到尾聲，特別想念過去可以自由飛翔海外旅行的時光。香港迪士尼樂園於是在2020 ITF台北國際旅展期間推出「迪士尼探索家度假酒店住宿券」超值優惠，房價折扣最低6折起，入住期限至明年暑假7月17日；只需於入住日前至少7日預訂，若兌換期內尚未預約，還可免費全額退票。

10月30日即將登場的ITF台北國際旅展，香港迪士尼推出「迪士尼探索家度假酒店住宿券」，標準客房1晚住宿平日券每房3,488元起，加送香港迪士尼「奇妙夢想城堡」特別版購物袋。

優惠內容為「迪士尼探索家度假酒店」標準客房1晚住宿(四人一室)，平日住宿券3,488元起，通用日（含周末假日，不適用日子除外）4,649元起，10/30~11/2的ITF台北國際旅展雄獅旅遊與吉帝旅遊攤位購買，或者線上10/30~11/11於可樂旅遊 、雄獅旅遊、吉帝旅遊、東南旅遊、天擎旅遊、KKday官網購買。

香港迪士尼表示，若是到園區慶生，在預約訂房時別忘了先備註告知，將有機會收到迪士尼好朋友毛巾蛋糕與小卡的小驚喜，還能到酒店櫃檯索取生日徽章，別上後就有機會於樂園、酒店內收到眾多迪士尼好友與演藝人員的生日祝福。

園方也推薦去年開設的「夢想家小店」，販售各式造型可愛的巧克力甜品，也珍藏著豐富多樣的草本植物與儀器設備。此外，度假區內不同酒店也為住客免費提供各項康樂活動，例如清早醒神的「迪士尼朋友太極班」、迪士尼粉絲不可錯過的「尋找隱藏米奇」，或是大玩球類遊戲、暢快游泳，晚間於池畔觀賞經典迪士尼電影等等。

迪士尼園區最新的「大冒險家套房」也在迪士尼探索家度假酒店登場，這是迪士尼最知名的冒險家米奇與米妮所設立的探索小營地，套房充滿異國情調，除了各式家具及擺設多以獨特木材、帆布、皮革與黃銅製成外，米奇米妮的旅程地圖、冒險日誌與珍藏手信更首度公開，可以跟隨著他們的腳步一同環遊世界。

迪士尼探索家度假酒店有全新的「大冒險家套房」。圖／香港迪士尼樂園提供
迪士尼探索家度假酒店有全新的「大冒險家套房」。圖／香港迪士尼樂園提供
迪士尼樂園邀請遊客提前計劃明年重要時刻，來樂園欣賞全新「奇妙夢想城堡」。圖／香港迪士尼樂園提供
迪士尼樂園邀請遊客提前計劃明年重要時刻，來樂園欣賞全新「奇妙夢想城堡」。圖／香港迪士尼樂園提供
房間生日驚喜─迪士尼好朋友毛巾蛋糕與小卡。圖／香港迪士尼樂園提供
房間生日驚喜─迪士尼好朋友毛巾蛋糕與小卡。圖／香港迪士尼樂園提供

香港迪士尼 酒店 住宿券

延伸閱讀

森林界五月天阿里山冬季鑽石天文營 台北國際旅展開賣

ITF台北國際旅展登場 漢來飯店推住宿券最低1,888元

新北歡樂耶誕城月中開城 史上範圍最大、時間最久

假如美國是迪士尼米奇：當軟實力之王碰壁「萬里長城」

相關新聞

香港迪士尼房價「限時6折」！彈性預約「不用可退」

2020年即將來到尾聲，特別想念過去可以自由飛翔海外旅行的時光。香港迪士尼樂園於是在2020 ITF台北國際旅展期間推出...

微風南山「蟹舞」結束營業！連20天辦「終極派對」 波士頓龍蝦5折

被稱作「讓人越吃越開心的手抓海鮮餐廳」，創新餐飲體驗的Dancing Crab蟹舞，也因疫情要跟台灣說掰掰。欣業餐飲集團...

阿里山冬季鑽石天文營 台北國際旅展接受報名

嘉義林區管理處與嘉義市天文協會合作，明年1、2月於阿里山森林遊樂區推出4梯次「冬季鑽石」天文生態營，以往網路報名場場秒殺...

陳庭妮、炎雅綸、李玉璽寫下暖心 萬寶龍樂成小幫手

雖然數位時代的傳遞形式、手段多元，但老派的書寫、文字，仍讓不少人著迷並感受到無聲的溫度。萬寶龍（Montblanc）「星...

慶祝JOHNNIE WALKER 200週年 四款限量酒在台發表

蘇格蘭威士忌品牌JOHNNIE WALKER今年正式邁向200週年，推出JOHNNIE WALKER 200週年絕世珍稀...

到底有幾種顏色？ROSÉ曬聖羅蘭Solferino包秋冬新款

人氣韓國女團BLACKPINK團員個個都是精品寵兒，其中代言Saint Laurent的ROSÉ就經常在ig秀出品牌最...

富藝斯香港秋拍 骨董百達翡麗、勞力士、沛納海是焦點

國際拍賣行富藝斯（Phillips）將於11月29日於香港舉辦鐘表秋拍「名表薈萃─香港XI」，呈獻多款經典骨董表，來自表...

「振興券」最後召集！台北老爺1,500享平日自助餐兩客

中秋節過後，天氣逐漸轉涼，台北老爺酒店中山日本料理廳、明宮中餐廳，以及Le Café咖啡廳都推出系列秋冬限定料理，此外，...

完整揭露！ UNIQLO跨界JIL SANDER +J系列正式回歸 最低不用千元就能入手

傳奇設計師JIL SANDER和UNIQLO合作的+J系列，將於11月13日正式回歸，全系列完整品項於網路商店、明曜旗艦...

幸福宅在家 優雅華麗的美式精品訂製宅

我們都在追求幸福，而每個人對幸福的定義都不一樣。 我的工作就是協助屋主找出空間DNA，客製化個人專屬的印記。回家，就是幸福。

一生只有一次！管家免費導覽晶華總統套房今開放預約

奢華尊貴的晶華酒店總統套房，向來是凡夫俗子渴望卻不可及的夢幻地點。現在，你有機會讓資深管家免費為你導覽此一私密空間、細數...

威士忌快問快答 5問知識型狂熱酒徒邱德夫

擁有美國土木工程博士學位的國內知識型狂熱酒徒邱德夫，繼重量級著作「威士忌學」之後，再度用文字紀錄下他的「飲酒作樂的思辨之...

熱門新聞

影／我疑4起接種流感疫苗後死亡個案 接種計畫持續不喊卡

想收入穩定只能拚國考？ 他分享「1職缺」易考取又穩定引熱議

預估28日東北風增強！最冷時間點出爐 低溫剩18度

恐又有颱風！ 吳德榮：「天鵝」颱風最快今晚成形

旅展快閃！漢來飯店「史上最低」住宿券1,888 只賣4天

藝人民眾頻po打疫苗不適 疾管署：應先就醫非上網貼文

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。