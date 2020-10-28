香港迪士尼房價「限時6折」！彈性預約「不用可退」

2020年即將來到尾聲，特別想念過去可以自由飛翔海外旅行的時光。香港迪士尼樂園於是在2020 ITF台北國際旅展期間推出「迪士尼探索家度假酒店住宿券」超值優惠，房價折扣最低6折起，入住期限至明年暑假7月17日；只需於入住日前至少7日預訂，若兌換期內尚未預約，還可免費全額退票。

10月30日即將登場的ITF台北國際旅展，香港迪士尼推出「迪士尼探索家度假酒店住宿券」，標準客房1晚住宿平日券每房3,488元起，加送香港迪士尼「奇妙夢想城堡」特別版購物袋。

優惠內容為「迪士尼探索家度假酒店」標準客房1晚住宿(四人一室)，平日住宿券3,488元起，通用日（含周末假日，不適用日子除外）4,649元起，10/30~11/2的ITF台北國際旅展雄獅旅遊與吉帝旅遊攤位購買，或者線上10/30~11/11於可樂旅遊 、雄獅旅遊、吉帝旅遊、東南旅遊、天擎旅遊、KKday官網購買。

香港迪士尼表示，若是到園區慶生，在預約訂房時別忘了先備註告知，將有機會收到迪士尼好朋友毛巾蛋糕與小卡的小驚喜，還能到酒店櫃檯索取生日徽章，別上後就有機會於樂園、酒店內收到眾多迪士尼好友與演藝人員的生日祝福。

園方也推薦去年開設的「夢想家小店」，販售各式造型可愛的巧克力甜品，也珍藏著豐富多樣的草本植物與儀器設備。此外，度假區內不同酒店也為住客免費提供各項康樂活動，例如清早醒神的「迪士尼朋友太極班」、迪士尼粉絲不可錯過的「尋找隱藏米奇」，或是大玩球類遊戲、暢快游泳，晚間於池畔觀賞經典迪士尼電影等等。