「振興券」最後召集！台北老爺1,500享平日自助餐兩客

中秋節過後，天氣逐漸轉涼，台北老爺酒店中山日本料理廳、明宮中餐廳，以及Le Café咖啡廳都推出系列秋冬限定料理，此外，年底前也針對紙本振興券推出超值優惠。

日本流傳著「西有河豚、東有鮟鱇」的說法，意指鮟鱇魚雖其貌不揚，但富含膠原蛋白，肉質結實彈嫩媲美龍蝦，是每年冬季不可錯過的究極美味。台北老爺酒店中山日本料理廳主廚藍文彬，請專人自日本豐洲市場嚴選直送新鮮鮟鱇魚，推出「御祝安康」系列美饌，除了精緻單人「鮟鱇魚小鍋」，還有適合下酒的「酥炸鮟鱇魚」等，單點每道380元起。持紙本振興券於中山日本料理廳支付1,000元，可享單筆消費折抵1,300元。若持紙本振興券支付3,000元，可享不分平假日雙人日式套餐兩客及加贈紅酒兩杯。

天涼也是進補時機。台北老爺明宮中餐廳準備系列溫和滋補的道地「港式羊肉煲」、「咖哩羊肉煲」、「麻油羊肉」、藥燉「十全羊肉湯」、「燒汁羊肩排」，及創意「沙茶羊肉春捲」等，每道180元起，持紙本振興券於明宮中餐廳支付1,000元，可享單筆消費折抵1,300元，或者持紙本振興券支付3,000元，享平假日雙人中式套餐兩客及加贈紅酒兩杯。

鍋物也是秋冬熱選，Le Café 咖啡廳端上日式涮涮鍋，還有各種中西式自助美饌，成人自助午晚餐每位1,020元起，身高115公分~140公分孩童依孩童價計費。平日周一至五，凡持紙本振興券至Le Café咖啡廳支付1,500元，可享自助午餐或晚餐兩客。

相關資訊可查台北老爺酒店官網或電洽：02-2542-3266轉餐飲部。