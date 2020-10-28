快訊

查江蘇台商竟揪出陰變陽法境外移入 樣本DNA證實錯置

聽新聞
test
0:00 / 0:00

仿自然造景「貓咪友善飲水器」 療癒水波紋討貓主歡心

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign

圖/文 有.設計uDesign提供。
圖/文 有.設計uDesign提供。

現代人養寵物不僅作為陪伴，更將寵物視為家人，給予無條件的呵護與關愛。聰明可愛任性又充滿神秘魅力的貓咪，讓許多人家中都有一位貓皇、貓主，也讓飼主心甘情願成為貓奴，奉獻金錢、心力與時間來順應貓主的個性喜好，期盼共度美好的主僕時光。

貓咪不喝水怎麼辦？首先檢查飲水環境

面對無法靠語言溝通的寵物，飼主們最擔心的無非是寵物的健康問題。而貓咪天性較不會主動喝水，若長期處在水分攝取不足的情況下，容易導致腎臟及泌尿系統疾病出現，嚴重甚至將造成無法挽回的結果。為了誘使貓咪喝水，飼主選擇有馬達的電動飲水機，試圖透過流動的水吸引貓咪注意，但效果往往不如預期，不僅飲水量沒提升，24小時運轉的馬達噪音也降低了居家品質。除了改餵濕食、罐頭，挑一個貓咪喜歡的飲水機，每天提供乾淨且新鮮的水才是真正解決之道。

「KittySpring貓主子飲水器」給貓咪最自然的喝水體驗

來自美國的新創團隊Desimore基於對貓咪的熱愛，根據自身養貓經驗及細膩觀察，為貓咪量身打造最符合需求的飲水設備，期許達到「讓全世界的貓咪都喜歡喝水」的終極目標。「KittySpring貓主子飲水器」運用重力原理，不需插電即可自動蓄水，搭配盤面的水波紋設計與小石子，仿自然池塘造景，營造寧靜且療癒的氛圍。此外，直徑約18公分的超大飲水盤面不僅方便清潔，更貼心地考量到貓咪敏感的鬍鬚，不再擔心喝水時卡鬚而傷到，降低貓咪對喝水產生的抗拒，進而主動靠近飲水。

透明蓄水瓶輕鬆辨識貓咪飲水量 有效健康管理

KittySpring貓主子飲水器採用安全無毒材質，並通過FDA、RoHs認證；底部特殊防滑耐磨設計，儘管是天性調皮好動的貓咪也無法輕易打翻飲水器。「貓咪今天喝了多少水？」身為飼主都很好奇，擔心水分攝取不足影響健康；KittySpring透明管身水箱設計則輕鬆解決問題，420 ml最適容量、喝多喝少一目瞭然！容量相當於一般體型的成貓2天所需水分，同時也隨著水位下降，提醒飼主該定期清潔、添加新鮮的水囉！

「KittySpring貓主子飲水器」目前在嘖嘖募資平台開放預購，早鳥期間享全球獨家優惠990元。貓奴們快把握機會前往嘖嘖官網，為家中的貓主添購新裝備吧！

貓咪 寵物

延伸閱讀

水情嚴峻！曾文水庫蓄水47年來第6低 跨域調度穩定供水

疫情後⋯貓奴郭雪芙的新體會「認真把每一天小事做好」

貓奴搶喝！清心福全「黃阿瑪的後宮生活」27款聯名杯太萌，每款都想要

百貨首發「貓咪咖啡館」萌貓坐鎮陪吃貓奴準備融化

相關新聞

微風南山「蟹舞」結束營業！連20天辦「終極派對」 波士頓龍蝦5折

被稱作「讓人越吃越開心的手抓海鮮餐廳」，創新餐飲體驗的Dancing Crab蟹舞，也因疫情要跟台灣說掰掰。欣業餐飲集團...

鄭秀文、老蕭都在穿 秋冬該來雙帥氣軍靴了吧？

許多人熱愛中性穿搭展現的帥氣感，無論是整體造型的一致性或是用某個單品強調中性風，都讓女性可以增添更搶眼俐落的魅力。今年秋...

用「吃」的調酒！ 雪王期間限定微醺調酒冰淇淋

調酒也可以用「吃」的？是的，如果把調酒做成冰淇淋的話。台北的老字號雪王冰淇淋，日前推出的聯名新款利口酒冰淇淋瞬間完售；受...

仿自然造景「貓咪友善飲水器」 療癒水波紋討貓主歡心

現代人養寵物不僅作為陪伴，更將寵物視為家人，給予無條件的呵護與關愛。聰明可愛任性又充滿神秘魅力的貓咪，讓許多人家中都有一位貓皇、貓主，也讓飼主心甘情願成為貓奴，奉獻金錢、心力與時間來順應貓主的個性喜好，期盼共度美好的主僕時光。

LV全新無線耳機 霧面黑、霓光綠如暗夜叢林般神秘迷人

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）推出全新款Horizon霧黑色搭襯霓光綠（Black and Neon ...

阿里山冬季鑽石天文營 台北國際旅展接受報名

嘉義林區管理處與嘉義市天文協會合作，明年1、2月於阿里山森林遊樂區推出4梯次「冬季鑽石」天文生態營，以往網路報名場場秒殺...

陳庭妮、炎雅綸、李玉璽寫下暖心 萬寶龍樂成小幫手

雖然數位時代的傳遞形式、手段多元，但老派的書寫、文字，仍讓不少人著迷並感受到無聲的溫度。萬寶龍（Montblanc）「星...

慶祝JOHNNIE WALKER 200週年 四款限量酒在台發表

蘇格蘭威士忌品牌JOHNNIE WALKER今年正式邁向200週年，推出JOHNNIE WALKER 200週年絕世珍稀...

到底有幾種顏色？ROSÉ曬聖羅蘭Solferino包秋冬新款

人氣韓國女團BLACKPINK團員個個都是精品寵兒，其中代言Saint Laurent的ROSÉ就經常在ig秀出品牌最...

富藝斯香港秋拍 骨董百達翡麗、勞力士、沛納海是焦點

國際拍賣行富藝斯（Phillips）將於11月29日於香港舉辦鐘表秋拍「名表薈萃─香港XI」，呈獻多款經典骨董表，來自表...

香港迪士尼房價「限時6折」！彈性預約「不用可退」

2020年即將來到尾聲，特別想念過去可以自由飛翔海外旅行的時光。香港迪士尼樂園於是在2020 ITF台北國際旅展期間推出...

「振興券」最後召集！台北老爺1,500享平日自助餐兩客

中秋節過後，天氣逐漸轉涼，台北老爺酒店中山日本料理廳、明宮中餐廳，以及Le Café咖啡廳都推出系列秋冬限定料理，此外，...

熱門新聞

影／我疑4起接種流感疫苗後死亡個案 接種計畫持續不喊卡

4步驟現賺500元！千萬張「住宿進擊券」申請辦法一次看

想收入穩定只能拚國考？ 他分享「1職缺」易考取又穩定引熱議

旅展快閃！漢來飯店「史上最低」住宿券1,888 只賣4天

恐又有颱風！ 吳德榮：「天鵝」颱風最快今晚成形

預估28日東北風增強！最冷時間點出爐 低溫剩18度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。