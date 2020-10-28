仿自然造景「貓咪友善飲水器」 療癒水波紋討貓主歡心

圖/文 有.設計uDesign提供。

現代人養寵物不僅作為陪伴，更將寵物視為家人，給予無條件的呵護與關愛。聰明可愛任性又充滿神秘魅力的貓咪，讓許多人家中都有一位貓皇、貓主，也讓飼主心甘情願成為貓奴，奉獻金錢、心力與時間來順應貓主的個性喜好，期盼共度美好的主僕時光。

貓咪不喝水怎麼辦？首先檢查飲水環境

面對無法靠語言溝通的寵物，飼主們最擔心的無非是寵物的健康問題。而貓咪天性較不會主動喝水，若長期處在水分攝取不足的情況下，容易導致腎臟及泌尿系統疾病出現，嚴重甚至將造成無法挽回的結果。為了誘使貓咪喝水，飼主選擇有馬達的電動飲水機，試圖透過流動的水吸引貓咪注意，但效果往往不如預期，不僅飲水量沒提升，24小時運轉的馬達噪音也降低了居家品質。除了改餵濕食、罐頭，挑一個貓咪喜歡的飲水機，每天提供乾淨且新鮮的水才是真正解決之道。

「KittySpring貓主子飲水器」給貓咪最自然的喝水體驗

來自美國的新創團隊Desimore基於對貓咪的熱愛，根據自身養貓經驗及細膩觀察，為貓咪量身打造最符合需求的飲水設備，期許達到「讓全世界的貓咪都喜歡喝水」的終極目標。「KittySpring貓主子飲水器」運用重力原理，不需插電即可自動蓄水，搭配盤面的水波紋設計與小石子，仿自然池塘造景，營造寧靜且療癒的氛圍。此外，直徑約18公分的超大飲水盤面不僅方便清潔，更貼心地考量到貓咪敏感的鬍鬚，不再擔心喝水時卡鬚而傷到，降低貓咪對喝水產生的抗拒，進而主動靠近飲水。

透明蓄水瓶輕鬆辨識貓咪飲水量 有效健康管理

KittySpring貓主子飲水器採用安全無毒材質，並通過FDA、RoHs認證；底部特殊防滑耐磨設計，儘管是天性調皮好動的貓咪也無法輕易打翻飲水器。「貓咪今天喝了多少水？」身為飼主都很好奇，擔心水分攝取不足影響健康；KittySpring透明管身水箱設計則輕鬆解決問題，420 ml最適容量、喝多喝少一目瞭然！容量相當於一般體型的成貓2天所需水分，同時也隨著水位下降，提醒飼主該定期清潔、添加新鮮的水囉！