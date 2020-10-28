完整揭露！ UNIQLO跨界JIL SANDER +J系列正式回歸 最低不用千元就能入手

傳奇設計師JIL SANDER和UNIQLO合作的+J系列，將於11月13日正式回歸，全系列完整品項於網路商店、明曜旗艦店、西門店與ATT 4 FUN信義店販售。指定款SUPIMA COTTON設計襯衫於全台店舖販售，而且單品最低不到千元就可入手，人人都可穿上極簡大師之作。

睽違多年，以極簡風格著稱的JIL SANDER再度與UNIQLO合作，讓沈寂一時的+J系列重新回到市場，讓消費者不傷荷包也能擁有時裝大師的作品。全新的聯名系列，靈感來於人們日常生活需求，經由多樣經典實穿單品所組成，標榜俐落剪裁與立體版型讓輪廓變的更加鮮明，卻又合身有型。同時結合了UNIQLO對於材質的用心，提供頂級SUPIMA COTTON棉、喀什米爾羊毛和美麗諾羊毛等材質製成的服飾。全系列一共有38款女裝、37款男裝以及6款配件，價格落在990元至7,990元。

這次聯名，最值得入手的就是能展現剪裁功力的外套，包括Hybrid羽絨外套、機能性羽絨外套、軍裝風格夾克，以及喀什米爾混紡大衣，整體剪裁俐落合身，彷彿量身訂製的夾克和羊毛混紡長褲打造輕盈從容身形。另外，全台UNIQLO店鋪都有銷售的Oversized襯衫採用SUPIMA COTTON材質，推出了象牙色、經典黑白色，甚至還有撞色設計。毛衣系列除了經典款之外，還推出了高領設計與開襟衫，更有針織洋裝和立體剪裁裙裝，展現極簡美學風格。配件也同樣吸睛，包含皮帶、毛帽和喀什米爾羊毛圍巾，都是點綴冬日造型的最佳幫手。

+J羊毛混纺寬版外套5,990元。圖／UNIQLO提供

+J輕型蓬鬆連帽大衣6,990元。圖／UNIQLO提供

女裝+JSUPIMACOTTON寬版條紋襯衫1,290元。圖／UNIQLO提供

女裝+J Hybrid羽絨外套4,990元。圖／UNIQLO提供

+J SUPIMA COTTON寬版立領襯衫1,290元。圖／UNIQLO提供

+J 羽絨寬版布勞森外套4,990元。圖／UNIQLO提供

女裝 +J雙面織紋雙排扣大衣7,990元。圖／UNIQLO提供

+J美麗諾混紡V領開襟外套1,490元。圖／UNIQLO提供

女裝+J喀什米爾混紡無領大衣7,990元。圖／UNIQLO提供

+J羅紋針織外套2,490元。圖／UNIQLO提供

+J羊毛混紡徹斯特大衣7,990元。圖／UNIQLO提供

女裝+J美麗諾混紡高領毛衣1,290元。圖／UNIQLO提供

+J 雙面織紋寬版工作外套4,990元。圖／UNIQLO提供

女裝+J喀什米爾圓領毛衣3,990元。圖／UNIQLO提供