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微風南山「蟹舞」結束營業！連20天辦「終極派對」 波士頓龍蝦5折
被稱作「讓人越吃越開心的手抓海鮮餐廳」，創新餐飲體驗的Dancing Crab蟹舞，也因疫情要跟台灣說掰掰。欣業餐飲集團表示，日本合資公司MEAL WORKS因受新冠肺炎疫情影響，公司股權轉移，並將調整品牌海外營運策略，因此，位在台北微風南山的蟹舞將營業至11/21，原有店舖位置由欣葉接手，並以全新品牌進駐，但新品牌方向還未完全定案，業者表示「暫無法透露」。
2019年1月進駐台北信義區微風南山atré百貨的「蟹舞」，主打美國南部肯瓊料理，訴求「非日常體驗」、天天像是開派對的娛樂型手抓海鮮餐廳，店員會像是啦啦隊般帶動氣氛、舞力全開，讓食客在大啖美味料理之餘，也宛如置身嘉年華。
欣業指出，如此活力四射的蟹舞，也要以歡樂謝幕的方式說再見。11/2~11/21規劃了「蟹舞終極派對」，憑派對入場券預約波士頓龍蝦可享單點5折，原價1,280元、5折價640元。另外還提供來店贈「螃蟹造型頭箍」的感蟹禮，以及蟹舞周邊商品抽獎活動，獎項包括蟹舞保冷袋、螃蟹造型原子筆、蟹舞馬克杯、蟹舞T恤等。活動辦法可見官網：https://www.shinyeh.com.tw/content/zh/brand/Index.aspx?BrandId=9。
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