快訊

台鐵新市-永康傳鋼軌裂縫19公分 延誤2小時多

台灣空防迫切危機：中共殲-10戰鬥機對台海均勢的影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微風南山「蟹舞」結束營業！連20天辦「終極派對」 波士頓龍蝦5折

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
蟹舞說再見，將舉辦終極派對。圖／摘自蟹舞粉絲頁
蟹舞說再見，將舉辦終極派對。圖／摘自蟹舞粉絲頁

被稱作「讓人越吃越開心的手抓海鮮餐廳」，創新餐飲體驗的Dancing Crab蟹舞，也因疫情要跟台灣說掰掰。欣業餐飲集團表示，日本合資公司MEAL WORKS因受新冠肺炎疫情影響，公司股權轉移，並將調整品牌海外營運策略，因此，位在台北微風南山的蟹舞將營業至11/21，原有店舖位置由欣葉接手，並以全新品牌進駐，但新品牌方向還未完全定案，業者表示「暫無法透露」。

2019年1月進駐台北信義區微風南山atré百貨的「蟹舞」，主打美國南部肯瓊料理，訴求「非日常體驗」、天天像是開派對的娛樂型手抓海鮮餐廳，店員會像是啦啦隊般帶動氣氛、舞力全開，讓食客在大啖美味料理之餘，也宛如置身嘉年華。

欣業指出，如此活力四射的蟹舞，也要以歡樂謝幕的方式說再見。11/2~11/21規劃了「蟹舞終極派對」，憑派對入場券預約波士頓龍蝦可享單點5折，原價1,280元、5折價640元。另外還提供來店贈「螃蟹造型頭箍」的感蟹禮，以及蟹舞周邊商品抽獎活動，獎項包括蟹舞保冷袋、螃蟹造型原子筆、蟹舞馬克杯、蟹舞T恤等。活動辦法可見官網：https://www.shinyeh.com.tw/content/zh/brand/Index.aspx?BrandId=9

不斷創造歡樂用餐體驗的蟹舞，將暫別台灣。圖／摘自蟹舞粉絲頁
不斷創造歡樂用餐體驗的蟹舞，將暫別台灣。圖／摘自蟹舞粉絲頁

微風南山 品牌 派對

延伸閱讀

駁二嬉啤派對「哭妖祭」週末登場 台味萬聖節假鬼假怪

萬聖節大戰！李遐怡、朴智敏性感妖精裝驚艷全網，回顧偶像「裝神弄鬼」造型史EXO、TWICE都超強

國產派對遊戲《給地偷地》登Steam，新增網路連線一起嗨

引爆費洛蒙小姐魅力！女人國辦禁距離派對 10/31登場

相關新聞

微風南山「蟹舞」結束營業！連20天辦「終極派對」 波士頓龍蝦5折

被稱作「讓人越吃越開心的手抓海鮮餐廳」，創新餐飲體驗的Dancing Crab蟹舞，也因疫情要跟台灣說掰掰。欣業餐飲集團...

幸福宅在家 優雅華麗的美式精品訂製宅

我們都在追求幸福，而每個人對幸福的定義都不一樣。 我的工作就是協助屋主找出空間DNA，客製化個人專屬的印記。回家，就是幸福。

完整揭露！ UNIQLO跨界JIL SANDER +J系列正式回歸 最低不用千元就能入手

傳奇設計師JIL SANDER和UNIQLO合作的+J系列，將於11月13日正式回歸，全系列完整品項於網路商店、明曜旗艦...

一生只有一次！管家免費導覽晶華總統套房今開放預約

奢華尊貴的晶華酒店總統套房，向來是凡夫俗子渴望卻不可及的夢幻地點。現在，你有機會讓資深管家免費為你導覽此一私密空間、細數...

威士忌快問快答 5問知識型狂熱酒徒邱德夫

擁有美國土木工程博士學位的國內知識型狂熱酒徒邱德夫，繼重量級著作「威士忌學」之後，再度用文字紀錄下他的「飲酒作樂的思辨之...

好時光／動畫達人LEE 最愛「獨立製表」人情味

聽從事動畫製作的LEE聊起他的腕表收藏歷程，總是饒富趣味，當然也見識到與主流品牌玩家不同的故事。因為他著重於獨立製表，因此打開LEE的表盒，總是充滿驚喜，問他說為什麼是這些品牌？「因為我喜歡他們的創新」，簡單的十個字，說明了LEE從玩表中獲得的樂趣。

3位藝術家火力全開 交融出路易十三的藝術獨白

法國干邑的魅力，來自於釀酒大師精湛的調和工藝，如同是釀酒師的藝術結晶，歷超越世紀的融合，用畢生追求未來百年的高品質陳釀，...

只賣1天！頂呱呱明星套餐　一次吃呱呱包＋雞腿＋薯條

針對愛吃炸雞、炸物的民眾，頂呱呱於10月29日全新推出「TKK明星大集合」套餐，集結店內呱呱包、原味雞腿、地瓜薯條等組合...

搶好康！2020 ITF台北國際旅展30日開展

全球最盛大的觀光旅遊盛會「2020 ITF台北國際旅展」即將於10月30日至11月2日在台北南港展覽館盛大登場，今（27...

Epson 推全台首創最速四色防水A4連續供墨複合機

Epson今（27）日再推出全台首創「四色防水」且速度最快的A4連續供墨複合機L6580，搭載獨家Heat-Free免加...

迎戰雙11 Yahoo奇摩電商暖身慶開跑

Yahoo奇摩電商今（27）日宣布雙11購物節暖身慶活動即日起開跑，Yahoo奇摩電商今年持續專注「媒體電商」、「會員體...

CELINE的青春紀錄！2021春夏腋下包 搭襯迷彩運動風

CELINE的2021春夏以拍攝地點為名，在宣傳或預告都以MONACO作為系列文字，如同上次發表的男裝，Hedi Sli...

熱門新聞

影／我疑4起接種流感疫苗後死亡個案 接種計畫持續不喊卡

想收入穩定只能拚國考？ 他分享「1職缺」易考取又穩定引熱議

預估28日東北風增強！最冷時間點出爐 低溫剩18度

恐又有颱風！ 吳德榮：「天鵝」颱風最快今晚成形

旅展快閃！漢來飯店「史上最低」住宿券1,888 只賣4天

藝人民眾頻po打疫苗不適 疾管署：應先就醫非上網貼文

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。