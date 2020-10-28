微風南山「蟹舞」結束營業！連20天辦「終極派對」 波士頓龍蝦5折

聽從事動畫製作的LEE聊起他的腕表收藏歷程，總是饒富趣味，當然也見識到與主流品牌玩家不同的故事。因為他著重於獨立製表，因此打開LEE的表盒，總是充滿驚喜，問他說為什麼是這些品牌？「因為我喜歡他們的創新」，簡單的十個字，說明了LEE從玩表中獲得的樂趣。

2020-10-28 03:21