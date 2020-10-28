一生只有一次！管家免費導覽晶華總統套房今開放預約

奢華尊貴的晶華酒店總統套房，向來是凡夫俗子渴望卻不可及的夢幻地點。現在，你有機會讓資深管家免費為你導覽此一私密空間、細數開幕30年來的名人秘辛。串連全球城市的建築活動「打開台北 Open House Taipei」，今天(12日)中午12時整將開放報名至額滿為止，「晶華酒店─總統套房」便是其中最熱門的秒殺景點，趕快手刀搶起來！

Open House 是一年一度串連全球四十餘個城市的國際城市空間體驗活動，1992年創始於英國倫敦，經歷28年持續不斷的演進，至今有超過80萬的參觀者、高達200餘萬的參觀人次在每年的秋天共同參與全球Open House的活動。

「打開台北」在正式取得英國倫敦官方授權後，將於今年11月28日至11月29日的48小時中，以「全民參與」的精神，「免費開放」隱藏於大台北都市中的50個精彩空間，讓大家深入淺出的認識台北，了解建構台北日常生活的秘密，並期望由點狀出發，串連成帶狀、擴及至網狀的影響力，由下而上串接專業者與常民，讓你我都有機會成為參與形塑台北建成環境的重要推手。

「打開台北」打開的台北私密空間共73個，包含台北城市交通的心臟「台北捷運行控中心」、開幕30年從未開放公眾參觀過的「晶華酒店─總統套房」、開啟「亞洲第一個同性婚姻合法化國家」歷史場景的最高司法機關「司法院」等。晶華酒店裹著神祕面紗的「總統套房」，將由資深管家帶領預約民眾參觀，導覽這個曾接待過眾多知名好萊塢巨星及政商顯要的私密場域，以及發生過的款待故事。

這73個空間分三種；一是現場排隊於活動兩日開放時段，直接至現場排隊入場即可！（空間清單連結：https://reurl.cc/9X00ya）二是線上預約，採預約制，需透過官方網站之連結預約免費參觀。（空間清單連結：https://reurl.cc/e8QQZM）。三是預約活動，除開放參觀外，有另外規劃可能需收費之「特別活動」（如工作坊、論壇等），詳細之費用及場次請詳閱官方網站之訊息（空間清單連結：https://reurl.cc/Y6mmnL）

-

●台北晶華酒店總統套房報名網站：https://www.surveycake.com/s/04eqy ，「打開台北」活動時間各場地開放時間、活動資訊請見官方網站：www.opentaipei.org