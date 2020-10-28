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3位藝術家火力全開 交融出路易十三的藝術獨白

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
藝術家KangHee Kim創作出像是在雲端上俯瞰萬物的影像。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
藝術家KangHee Kim創作出像是在雲端上俯瞰萬物的影像。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

法國干邑的魅力，來自於釀酒大師精湛的調和工藝，如同是釀酒師的藝術結晶，歷超越世紀的融合，用畢生追求未來百年的高品質陳釀，何嘗不是一種藝術的獨白？路易十三近期透過三位藝術家，分別以攝影、紙雕、繪畫三種創作形式，帶出對路易十三的創作想像，展現出干邑與藝術、傳承與再造交融出的精采火花。

住在紐約市的KangHee Kim，擅長以街頭攝影搭配Photoshop技巧，揉合熟悉的街景和超現實元素，凝塑出一張張美麗無比的視覺影像。

對她而言，進行藝術創作像是一種治療過程，是可以超出現實生活中的限制和束縛，所以她試圖透過影像畫面，在城市和自然之間保持愉快的平衡，用創意表述出帶有詩意的遠方。鑒於路易十三的王者之範，KangHee Kim創作出像是在雲端上俯瞰萬物，亦像是接受眾人仰望的影像；在粉紅色的雲彩之上，烈酒之王有別於過去予人的沉著印象，變得既輕盈又夢幻，猶如穿梭烏托邦，閉上眼睛就能讓感官品味殿堂級的香氣。

同樣來自紐約的紙雕藝術家Maude White，則偏好將隨手能拾得的紙材作為創作媒介，以精巧手藝將其蛻變為令人讚嘆的作品，她以藝術之眼看見路易十三酒瓶柔美而細膩的畫面，將藝術與自然融合於方寸之間，不論是飛鳥停駐枝頭的藤蔓交織、在風中搖曳的盛開繁花，抑或是宛若鳥兒在傾訴相聚的愉悅光景，在銘記時光的圖像裡，芬芳的氣息彌漫其中，如同每一瓶路易十三都凝聚了歷代釀酒大師畢生的精湛技藝般，成就時光典藏。

至於曾為頂級奢侈品愛馬仕以絲巾為畫布創作的藝術家OCTAVE MARSAL，在路易十三的經典酒瓶裡，用對未來主義和生動城市的描繪，建構出未來世紀的想像世界，一如路易十三對傳統陳釀工藝的專注和堅守，和釀酒大師共同懷抱相同願景，為後代子孫守護及培育路易十三干邑佳釀，將過去與未來緊密相連。

藝術家OCTAVE MARSAL細細描繪對未來的想像。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
藝術家OCTAVE MARSAL細細描繪對未來的想像。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
紙雕藝術家Maude White將藝術與自然融合於方寸之間。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
紙雕藝術家Maude White將藝術與自然融合於方寸之間。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
路易十三來自於釀酒大師精湛的調和工藝。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
路易十三來自於釀酒大師精湛的調和工藝。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
藝術家OCTAVE MARSAL在路易十三的經典酒瓶裡，建構出未來世紀的想像世界。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
藝術家OCTAVE MARSAL在路易十三的經典酒瓶裡，建構出未來世紀的想像世界。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
藝術家KangHee Kim讓路易十三變得既輕盈又夢幻。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
藝術家KangHee Kim讓路易十三變得既輕盈又夢幻。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
紙雕藝術家Maude White以藝術之眼看見路易十三酒瓶柔美而細膩的畫面。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
紙雕藝術家Maude White以藝術之眼看見路易十三酒瓶柔美而細膩的畫面。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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