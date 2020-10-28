3位藝術家火力全開 交融出路易十三的藝術獨白

法國干邑的魅力，來自於釀酒大師精湛的調和工藝，如同是釀酒師的藝術結晶，歷超越世紀的融合，用畢生追求未來百年的高品質陳釀，何嘗不是一種藝術的獨白？路易十三近期透過三位藝術家，分別以攝影、紙雕、繪畫三種創作形式，帶出對路易十三的創作想像，展現出干邑與藝術、傳承與再造交融出的精采火花。

住在紐約市的KangHee Kim，擅長以街頭攝影搭配Photoshop技巧，揉合熟悉的街景和超現實元素，凝塑出一張張美麗無比的視覺影像。

對她而言，進行藝術創作像是一種治療過程，是可以超出現實生活中的限制和束縛，所以她試圖透過影像畫面，在城市和自然之間保持愉快的平衡，用創意表述出帶有詩意的遠方。鑒於路易十三的王者之範，KangHee Kim創作出像是在雲端上俯瞰萬物，亦像是接受眾人仰望的影像；在粉紅色的雲彩之上，烈酒之王有別於過去予人的沉著印象，變得既輕盈又夢幻，猶如穿梭烏托邦，閉上眼睛就能讓感官品味殿堂級的香氣。

同樣來自紐約的紙雕藝術家Maude White，則偏好將隨手能拾得的紙材作為創作媒介，以精巧手藝將其蛻變為令人讚嘆的作品，她以藝術之眼看見路易十三酒瓶柔美而細膩的畫面，將藝術與自然融合於方寸之間，不論是飛鳥停駐枝頭的藤蔓交織、在風中搖曳的盛開繁花，抑或是宛若鳥兒在傾訴相聚的愉悅光景，在銘記時光的圖像裡，芬芳的氣息彌漫其中，如同每一瓶路易十三都凝聚了歷代釀酒大師畢生的精湛技藝般，成就時光典藏。