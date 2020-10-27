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只賣1天！頂呱呱明星套餐　一次吃呱呱包＋雞腿＋薯條

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
頂呱呱推出「TKK明星大集合」套餐，每份180元。圖／取自頂呱呱TKK粉絲頁
頂呱呱推出「TKK明星大集合」套餐，每份180元。圖／取自頂呱呱TKK粉絲頁

針對愛吃炸雞、炸物的民眾，頂呱呱於10月29日全新推出「TKK明星大集合」套餐，集結店內呱呱包、原味雞腿、地瓜薯條等組合，讓粉絲一次品嚐到多種經典品項，限時僅供應1日。另外頂呱呱所推出的「會員卡「Kwa Kwa Card呱呱卡」現也已上市，包括至頂呱呱、發起人肉骨茶、美國功夫茶等品牌，都可享會員專屬優惠。

本次「TKK明星大集合」套餐，內含有呱呱包2份、原味雞腿2份、地瓜薯條1份，原價288元，優惠價180元，現省108元，僅限10月29日於全台頂呱呱門市販售，每人限點2份，不可與其他優惠併用。

另外近年積極經營會員關係的頂呱呱，也自10月23日起推出2021年會員卡「Kwa Kwa Card呱呱卡」，會員憑卡至門市消費可享單點9折、套餐95折的優惠。集團旗下的發起人肉骨茶、美國功夫茶Kung Fu Tea等5個品牌，則可享單點9折優惠，同時還有專屬的壽星優惠、套餐折扣、免費升級等等系列優惠，每張售價199元。購買時除附贈貼紙，並有刮刮卡一張，張張有獎，有機會獲得最大獎PlayStation 5 遊戲主機

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