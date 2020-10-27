快訊

大同董事會延至11月2日召開 董事長將換人做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

CELINE的青春紀錄！2021春夏腋下包 搭襯迷彩運動風

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
CELINE發表2021春夏系列。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE發表2021春夏系列。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

CELINE的2021春夏以拍攝地點為名，在宣傳或預告都以MONACO作為系列文字，如同上次發表的男裝，Hedi Slimane近來似乎相當迷戀運動場跑道的遼闊，在場燈的照耀下，CELINE的旗幟飄揚，跑道上的起跑線也是以白色品牌字母書寫，中央草坪更是美美的CELINE鎖鏈標誌，展演以迷彩、格紋、運動服為命題的青春紀錄。

就像是新一代年輕人的紀錄片，不管當前的時空背景是如何，他們總是可以加入自己的嶄新語彙，以充滿新活力的巴黎人生活為主調，例如聆聽美國饒舌歌手諾基亞公主（Princess Nokia）的I Like Him，在人心、疫情都充滿不確定的時刻，Hedi Slimane希望借助這個系列，透過青春和樂觀的時裝展現對未來的希望。

闡揚年輕人的文化，在服裝輪廓也以運動風為主，表現無拘無束的自由，例如牛仔褲經過CELINE Fold的上摺手法，內襯手工訂製服、運動風胸罩、短版T恤，外搭短版的垂褶真絲、喀什米爾罩衫，或是永恆經典的法式格紋西裝外套、風衣，飾品則是各式疊搭的金黃色項鍊，配襯CLINE Flats白布鞋或是黑色長、短靴簡單俐落；模特兒手上提著全新CELINE Lunch Box或是肩背經典的Ava、Triomphe及Sulky系列於腋下，或是率性的Basket包款系列，搭襯服裝上的迷彩、格紋或Triomphe印花，展現自由混搭的青春態度。

短版的垂褶真絲、喀什米爾罩衫為運動風帶來奢華的面貌。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
短版的垂褶真絲、喀什米爾罩衫為運動風帶來奢華的面貌。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
摩納哥當代視覺藝術博物館和蒙地卡羅的賭場、歌劇院、巴黎大飯店等都成為CELINE視覺系列的靈感。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
摩納哥當代視覺藝術博物館和蒙地卡羅的賭場、歌劇院、巴黎大飯店等都成為CELINE視覺系列的靈感。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
各式各樣運動風服裝包括車褲、短版上衣等，都展現青春活力。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
各式各樣運動風服裝包括車褲、短版上衣等，都展現青春活力。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
迷彩廣泛的運用在2021春夏女裝。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
迷彩廣泛的運用在2021春夏女裝。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
鑲嵌鑽飾的裙裝既流暢又奢華，展現華麗的都會風采。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
鑲嵌鑽飾的裙裝既流暢又奢華，展現華麗的都會風采。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
2021春夏Basket包款。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
2021春夏Basket包款。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

疫情 巴黎

延伸閱讀

BLACKPINK Lisa狂發CELINE圓盒包3造型 「三十而已」江疏影也搶先拎

按壓腋下會痛？恐是自律神經失調、心肌梗塞高風險群！專家教你「10秒這樣按」幫身體排毒

木村光希收編LV拍得仙氣飄飄 「行動精品店」非她莫屬

「正能量女神」隋棠、木村光希、Lisa撞款 拎CELINE簡直氣質三美圖

相關新聞

迎戰雙11！Yahoo奇摩電商暖身慶折扣下殺、購物回饋狂

一年一度的電商盛會雙11即將登場，各大網購平台已摩拳擦掌，祭出超猛折扣與購物優惠，Yahoo奇摩電商雙11購物節暖慶活動...

Canada Goose攜手巴黎潮牌、Moose Knuckles邀韓星炒「熱」話題

今年夏天在台成立專賣店的加拿大羽絨衣品牌Canada Goose曝光與巴黎高端潮牌Y/Project合作的全新形象廣告，...

換季了！秋冬季節保養4大重點，肌膚保濕更要「保暖」

秋冬季已到，一提到保養，最害怕是用不對的方式來保養，還花了一堆冤望錢。以下4點為正確的秋冬保養程序，容易一到秋冬季，臉部...

最威的「小野獸」威士忌 Ardbeg Wee Beastie出閘

以「終極艾雷島麥芽威士忌」為傲的雅柏（Ardbeg）酒廠，今年推出名為「Wee Beastie小野獸」的全新核心酒款，酒...

「遠傳搶付」打造電信生活圈！辦門號可綁全聯點數、全家便利商店咖啡寄杯

雖然5G剛開台，正是迎接換機潮的時刻，但是遠傳電信超前部屬，宣布推出創新商業模式「遠傳搶付」，串聯各種消費場景，並媒合各...

萬聖節搞怪解悶 百貨搞鬼活動整理包

近年台灣各地萬聖節搞鬼遊行規模逐年擴大，今年出不了國，預計民眾參與熱度更將熱烈。本周六就是萬聖節，正值周年慶的各大百貨商...

旅展快閃！漢來飯店「史上最低」住宿券1,888 只賣4天

年底最受矚目的觀光盛事「ITF台北國際旅展」將於10/30至11/2熱鬧登場，高雄漢來大飯店推出兩項超殺專案，包括一套兩...

厚切干貝買一送一！點爭鮮首度插旗板橋進駐遠百中山店

迴轉壽司展店大戰不停歇，台灣最大迴轉壽司品牌爭鮮旗下品牌「點爭鮮」首度插旗板橋，進駐板橋遠東百貨中山店13樓，慶祝新開幕...

台北國際旅展將登場 飯店住宿最低1.4折起

2020台北國際旅展即將在10月30日至11月2日於台北南港展覽館登場，今年受到疫情影響，旅展規模縮水，不過仍邀集超過3...

U值媒／小孩難道只能用讀書成績來評斷？

看著英才爸媽那驕傲得意的神情，大家都羨慕嫉妒了，無論先前有多狼狽或辛苦，只要能擠入競爭激烈的大學之門，尤其是首爾大學醫學院，接下來的人生不但平步青雲、還會光宗耀祖，從這裡畢業以後，在社會不僅出人頭地，還會結交到同樣高端的頂尖人士，想更天馬行空一點，或許將來有可能掌握財團乃至國家機器，這種誇大的想像早就淹沒了這群媽媽的眼界，唯有想辦法弄到英才如何考上首爾大學醫學院的祕密，才會是自家孩子更上一層樓的途徑。

現代輪廓+中式家具 創造如宣紙染墨的人文質蘊住宅

在近百坪的空間裡，簡練的中式家具有如筆墨寫在白而無光的宣紙上，中庸不過度表現的筆觸，行雲流水地道盡業主無為自得、退休後的心志與豁達...

台北國際旅展10月底登場 雄獅推「阿妹行程」保證有房

2020台北國際旅展將於10月30日至11月2日在台北南港展覽館隆重登場，其中雄獅旅遊集團也是參展單位之一，本次展攤以國...

熱門新聞

台灣首例接種後病危 …流感疫苗到底出了什麼事、這5種人不宜打？

51歲男打疫苗病危 家屬付不起高價藥費企業來捐助

影／我疑4起接種流感疫苗後死亡個案 接種計畫持續不喊卡

普悠瑪12/23投入南迴線營運 高雄到台東只要兩小時

好天氣剩一天 吳德榮：冷空氣明南下、周五最冷

小姨子想做人工授精…兒突喊「找我爸免費」 網狂讚：神隊友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。