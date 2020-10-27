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CELINE的青春紀錄！2021春夏腋下包 搭襯迷彩運動風
CELINE的2021春夏以拍攝地點為名，在宣傳或預告都以MONACO作為系列文字，如同上次發表的男裝，Hedi Slimane近來似乎相當迷戀運動場跑道的遼闊，在場燈的照耀下，CELINE的旗幟飄揚，跑道上的起跑線也是以白色品牌字母書寫，中央草坪更是美美的CELINE鎖鏈標誌，展演以迷彩、格紋、運動服為命題的青春紀錄。
就像是新一代年輕人的紀錄片，不管當前的時空背景是如何，他們總是可以加入自己的嶄新語彙，以充滿新活力的巴黎人生活為主調，例如聆聽美國饒舌歌手諾基亞公主（Princess Nokia）的I Like Him，在人心、疫情都充滿不確定的時刻，Hedi Slimane希望借助這個系列，透過青春和樂觀的時裝展現對未來的希望。
闡揚年輕人的文化，在服裝輪廓也以運動風為主，表現無拘無束的自由，例如牛仔褲經過CELINE Fold的上摺手法，內襯手工訂製服、運動風胸罩、短版T恤，外搭短版的垂褶真絲、喀什米爾罩衫，或是永恆經典的法式格紋西裝外套、風衣，飾品則是各式疊搭的金黃色項鍊，配襯CLINE Flats白布鞋或是黑色長、短靴簡單俐落；模特兒手上提著全新CELINE Lunch Box或是肩背經典的Ava、Triomphe及Sulky系列於腋下，或是率性的Basket包款系列，搭襯服裝上的迷彩、格紋或Triomphe印花，展現自由混搭的青春態度。
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