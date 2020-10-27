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迎戰雙11！Yahoo奇摩電商暖身慶折扣下殺、購物回饋狂

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Yahoo奇摩電商暖身慶即日起陸續開跑。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩電商暖身慶即日起陸續開跑。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

一年一度的電商盛會雙11即將登場，各大網購平台已摩拳擦掌，祭出超猛折扣與購物優惠，Yahoo奇摩電商雙11購物節暖慶活動即日起開跑，其中Yahoo奇摩購物中心推出Yahoo聯名卡6%回饋無上限，無卡分期2.0商品量大增250倍，最快當天即可完成無卡分期付款申請。PChome 24h購物雙11暖身促銷活動精選11大情境式購物會場，推出500萬種商品下殺1.1折起；蝦皮購物祭出線上1元下單賞屋券、線下買房獨家5%折扣，更首次打造房屋競標，千萬豪宅11元起標。

Yahoo奇摩購物中心即日起至11月8日推出「11.11暖身慶」活動，狂灑上億紅包，並集結百萬商品全面3折起，全站消費滿3,000元送300購物金、累積無上限；Yahoo聯名卡即辦即用現領100元購物金，還可享筆筆消費享6%回饋無上限，選購24小時快速到貨商品消費滿萬元送1,000購物金，無卡分期滿額最高再送6%超贈點回饋。

Yahoo奇摩超級商城「11.11超豪買節」暖身慶將於11月2日至11月8日開跑，集結Gap、特力屋、屈臣氏等站上名店強打25％超高回饋，每日限時推出必搶商品1.8折起，更網羅上千店家限時加碼消費滿199元可享全家便利商店超商取貨免運優惠，跨店消費滿額最高現折1,200元。南紡購物中心全新進駐Yahoo奇摩超級商城，首波將帶進750大品牌、7大品類、20大專櫃品牌強勢開館，11月2日至11月15日推出開幕慶獨家滿千折百活動；連續11年榮獲米其林一星的餐飲品牌「添好運」也將進駐，線上銷售店內20大熱銷港式點心，雙11更祭出折價券現領現折。

Yahoo奇摩拍賣則將於11月2日至11月8日推出「1起買1起玩」雙11暖慶活動，攜手台北新板希爾頓酒店祭出下單滿111元即可天天抽豪華套房，再推瘋搶時時樂限時優惠商品下殺1.1折起。

PChome 24h購物雙11暖身促銷活動即日起開跑，今年首創情境式購物，推出3C創客、親子生活、玩美變型等11大會場，精選500萬種商品下殺1.1折起，強檔爆品包括CROSS長夾及背包激殺1.1折、AirPods Pro狂降1,900元、Tefal法國特福平底鍋3.8折、雅詩蘭黛修護露5折起等。PChome 24h購物今年連續第4年盛大舉辦「2020雙11 PChome來了！AMAZING FUTURE演唱會」，邀請蕭敬騰、陶晶瑩、周湯豪、吳青峰、9m88、Erika、ØZI等齊力開唱，並將全程於7大平台同步直播。

蝦皮購物今年「蝦皮11.11最強購物節」升級跨界規模，力邀國內房地產「立信機構」獨家進駐蝦皮商城，優選板橋新月橋旁水岸帝寶「新月天地」，限期祭出「蝦皮VIP賞屋抽獎券，享最高100萬購房金」活動，1元下單透過聊聊預約線下賞屋，買房就可享有5%獨家折扣，最高折上百萬、再抽萬元購物金；11月11日前購買「蝦選榜」商品還可獲得競標資格，可於11月11日當天11元起標市值千萬豪宅。

松果購物即日起至11月14日展開「雙11嗨購」活動，全站超過100萬件商品下殺86折起，第一波段由3C﹑民生﹑家居品類日接力戰；11月8日起第二波活動前哨預熱戰，推出快閃高單價商品補貼5折起，任天堂Switch健身環同捆包限量特價12,722元、售完為止。11月11日當天凌晨0點、上午9點至晚上11點每一整點祭出限量賠售秒殺商品，包括上午11點雅詩蘭黛特潤超導修護露50ml特價1,111元、晚上8點AirPods第二代特價2,999元、晚上11點iPhone 12 64GB特價19,999元，皆為限量售完為止。

雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ml，PChome 24h購物11月2日前5折特價1,999元。圖／PChome 24h購物提供
雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ml，PChome 24h購物11月2日前5折特價1,999元。圖／PChome 24h購物提供
「蝦皮11.11最強購物節」強打千萬豪宅11元起競標、賞屋券最高省百萬。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮11.11最強購物節」強打千萬豪宅11元起競標、賞屋券最高省百萬。圖／蝦皮購物提供
Yahoo奇摩購物中心即日起至11月8日推出「11.11暖身慶」，狂灑上億紅包，並強打35％超高回饋。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心即日起至11月8日推出「11.11暖身慶」，狂灑上億紅包，並強打35％超高回饋。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
松果購物11月8日推出任天堂Switch健身環同捆包限量特價12,722元、售完為止。圖／松果購物提供
松果購物11月8日推出任天堂Switch健身環同捆包限量特價12,722元、售完為止。圖／松果購物提供
Yahoo奇摩電商於雙11檔期全新升級Yahoo聯名卡，即辦即用、新卡現享折扣、筆筆消費享6％回饋無上限。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩電商於雙11檔期全新升級Yahoo聯名卡，即辦即用、新卡現享折扣、筆筆消費享6％回饋無上限。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
松果購物11月11日晚上11點推出iPhone 12 64GB限量特價19,999元，售完為止。圖／松果購物提供
松果購物11月11日晚上11點推出iPhone 12 64GB限量特價19,999元，售完為止。圖／松果購物提供
iRobot Roomba i7+掃地機器人，Yahoo奇摩購物中心11月2日開搶，活動價33,000元，搭配全站消費滿額送購物金、Yahoo聯名卡百大品牌及好物必買清單加碼，最高可拿35％高額回饋，入手價僅要21,450元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
iRobot Roomba i7+掃地機器人，Yahoo奇摩購物中心11月2日開搶，活動價33,000元，搭配全站消費滿額送購物金、Yahoo聯名卡百大品牌及好物必買清單加碼，最高可拿35％高額回饋，入手價僅要21,450元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
PChome 24h購物雙11暖身促銷活動即日起開跑，全站500萬種商品下殺1.1折起，消費滿額加碼抽股票等值現金。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物雙11暖身促銷活動即日起開跑，全站500萬種商品下殺1.1折起，消費滿額加碼抽股票等值現金。圖／PChome 24h購物提供

蝦皮購物 雙11 PChome

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