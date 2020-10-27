迎戰雙11！Yahoo奇摩電商暖身慶折扣下殺、購物回饋狂

一年一度的電商盛會雙11即將登場，各大網購平台已摩拳擦掌，祭出超猛折扣與購物優惠，Yahoo奇摩電商雙11購物節暖慶活動即日起開跑，其中Yahoo奇摩購物中心推出Yahoo聯名卡6%回饋無上限，無卡分期2.0商品量大增250倍，最快當天即可完成無卡分期付款申請。PChome 24h購物雙11暖身促銷活動精選11大情境式購物會場，推出500萬種商品下殺1.1折起；蝦皮購物祭出線上1元下單賞屋券、線下買房獨家5%折扣，更首次打造房屋競標，千萬豪宅11元起標。

Yahoo奇摩購物中心即日起至11月8日推出「11.11暖身慶」活動，狂灑上億紅包，並集結百萬商品全面3折起，全站消費滿3,000元送300購物金、累積無上限；Yahoo聯名卡即辦即用現領100元購物金，還可享筆筆消費享6%回饋無上限，選購24小時快速到貨商品消費滿萬元送1,000購物金，無卡分期滿額最高再送6%超贈點回饋。

Yahoo奇摩超級商城「11.11超豪買節」暖身慶將於11月2日至11月8日開跑，集結Gap、特力屋、屈臣氏等站上名店強打25％超高回饋，每日限時推出必搶商品1.8折起，更網羅上千店家限時加碼消費滿199元可享全家便利商店超商取貨免運優惠，跨店消費滿額最高現折1,200元。南紡購物中心全新進駐Yahoo奇摩超級商城，首波將帶進750大品牌、7大品類、20大專櫃品牌強勢開館，11月2日至11月15日推出開幕慶獨家滿千折百活動；連續11年榮獲米其林一星的餐飲品牌「添好運」也將進駐，線上銷售店內20大熱銷港式點心，雙11更祭出折價券現領現折。

Yahoo奇摩拍賣則將於11月2日至11月8日推出「1起買1起玩」雙11暖慶活動，攜手台北新板希爾頓酒店祭出下單滿111元即可天天抽豪華套房，再推瘋搶時時樂限時優惠商品下殺1.1折起。

PChome 24h購物雙11暖身促銷活動即日起開跑，今年首創情境式購物，推出3C創客、親子生活、玩美變型等11大會場，精選500萬種商品下殺1.1折起，強檔爆品包括CROSS長夾及背包激殺1.1折、AirPods Pro狂降1,900元、Tefal法國特福平底鍋3.8折、雅詩蘭黛修護露5折起等。PChome 24h購物今年連續第4年盛大舉辦「2020雙11 PChome來了！AMAZING FUTURE演唱會」，邀請蕭敬騰、陶晶瑩、周湯豪、吳青峰、9m88、Erika、ØZI等齊力開唱，並將全程於7大平台同步直播。

蝦皮購物今年「蝦皮11.11最強購物節」升級跨界規模，力邀國內房地產「立信機構」獨家進駐蝦皮商城，優選板橋新月橋旁水岸帝寶「新月天地」，限期祭出「蝦皮VIP賞屋抽獎券，享最高100萬購房金」活動，1元下單透過聊聊預約線下賞屋，買房就可享有5%獨家折扣，最高折上百萬、再抽萬元購物金；11月11日前購買「蝦選榜」商品還可獲得競標資格，可於11月11日當天11元起標市值千萬豪宅。