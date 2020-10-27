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限時復刻！格蘭路思萬聖節限量版限時供應

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭路思與精選特色酒吧跨界合作，推出期間限定萬聖節版本格蘭路思13年。圖／摘自格蘭路思臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭路思與精選特色酒吧跨界合作，推出期間限定萬聖節版本格蘭路思13年。圖／摘自格蘭路思臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

格蘭路思（Glenrothes）萬聖節限量版限時回歸！自10月28日起至10月31日止，格蘭路思與精選特色酒吧跨界合作，推出期間限定萬聖節版本格蘭路思13年，讓酒迷再次回味帶有這款泥煤風格的格蘭路思13年單一麥芽威士忌。

13在某些文化中是個不祥的數字，但對格蘭路思而言，13是個開啟充滿神祕氛圍橡木桶的完美年份，這一次更添加了一點科技感。格蘭路思這款2019年發行的萬聖節限定版威士忌，將採用一種新的數位方式，讓萬聖節的神秘重新回歸古老的蘇格蘭傳統，透過酒瓶上的NFC技術，可以連接到品牌隱藏網頁和獨家影片。透過這個方式，神秘迷濛的13年萬聖節限定版威士忌，將揭露其背後的秘密，為喜愛古老傳統儀式的威士忌愛好者，帶來一款融入實驗性的創新概念威士忌。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

這款全球限量5,000瓶的威士忌，呈現出熟悉的格蘭路思經典風格，還帶有細緻的煙燻味。先在釀酒師精選的雪莉橡木桶和波本橡木桶中熟成，再使用泥煤桶添加獨特的煙燻味。最後，如同格蘭路思所有威士忌一樣，以天然酒色裝瓶，並保有高酒精濃度46.6％。它的酒色清澈明亮。鮮明的煙燻木質調和奶油香草氣息，散發出甜美香草和橙皮香氣。當然，還有淡淡的泥煤風味。濃郁的口感縈繞不散，在口齒間留下優雅的煙燻泥煤尾韻。

這次參與格蘭路思萬聖節限量版限時回歸的酒吧，分別是基隆市的艾克猴、台中市的老裁縫，以及屏東縣的F18 Lounge Bar。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

格蘭路思大部分的酒款，都在雪莉橡木桶中熟成。圖／摘自格蘭路思官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭路思大部分的酒款，都在雪莉橡木桶中熟成。圖／摘自格蘭路思官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭路思酒廠創立於1879年。圖／格蘭路思提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭路思酒廠創立於1879年。圖／格蘭路思提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
萬聖節版本格蘭路思13年，全球限量5,000瓶。圖／格蘭路思提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
萬聖節版本格蘭路思13年，全球限量5,000瓶。圖／格蘭路思提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

萬聖節 屏東縣 基隆

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