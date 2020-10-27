Canada Goose攜手巴黎潮牌、Moose Knuckles邀韓星炒「熱」話題

今年夏天在台成立專賣店的加拿大羽絨衣品牌Canada Goose曝光與巴黎高端潮牌Y/Project合作的全新形象廣告，特殊的風格與視覺效果，十分吸睛。而同樣主打羽絨外套的Moose Knuckles則請來韓星劉憲華、Hani，詮釋這一季的廣告，試圖炒熱保暖話題。

在今年1月巴黎男裝周期間，高端潮牌Y/Project呈現了與羽絨衣品牌Canada Goose合作的不對稱派克大衣、毛衣，及雙面穿戴毛帽等風格單品，引起各方的關注。而到了這系列上市時，Y/Project創意總監Glenn Martens還找來攝影師Arnaud Lajeunie、造型師Robbie Spencer共同合作，以黑白影像的方式，呈現獨樹一格的形象廣告。Glenn Martens將拍攝場景定調於大自然之中，借此呈現Canada Goose以戶外機能服裝而聞名的起源。而聯名系列，除了搶先在全球8個主要合作線上平台開賣之外，10月28日起，也將於指定的選貨店登場。

Y/Project創意總監Glenn Martens找來攝影師Arnaud Lajeunie、造型師Robbie Spencer共同合作，替Canada Goose聯名系列打造形象廣告。圖／Canana Goose提供

不同於Canada Goose選擇和高端潮牌合作，同樣來自加拿大的Moose Knuckles以打造最合身羽絨夾克聞名，受歡迎的程度不亞於其他類似品牌。而新一季的POWER PUFF系列時裝大片，Moose Knuckles請來前男團成員劉憲華（Henry）、女星Hani安喜延來演繹。在形象廣告裡，兩人巧扮出情侶般的搭配，除了凸顯了潮流元素的設計，自然的互動同樣炒熱話題。

Y/Project創意總監Glenn Martens找來攝影師Arnaud Lajeunie、造型師Robbie Spencer共同合作，替Canada Goose聯名系列打造形象廣告。圖／Canana Goose提供

羽絨衣品牌Moose Knuckles則請來韓星劉憲華、Hani，詮釋這一季的廣告，試圖炒熱保暖話題。圖／摘自微博

羽絨衣品牌Moose Knuckles則請來韓星劉憲華、Hani，詮釋這一季的廣告，試圖炒熱保暖話題。圖／摘自微博

在今年1月的巴黎男裝周上，Y/Project曝光了與Canada Goose聯名系列外套。圖／Canada Goose提供