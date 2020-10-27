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疫外經濟國旅風潮 宏匯廣場包辦山系、水系休閒商機

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
主打3個步驟完成帳篷搭設的台灣品牌「Turbo Tent」。記者葉信菉／攝影
主打3個步驟完成帳篷搭設的台灣品牌「Turbo Tent」。記者葉信菉／攝影

2020全球疫情風暴，大幅改變人們習以為常的生活秩序與習慣，而台灣自疫情相對趨緩後，也衍生出「疫」外經濟，旅遊與消費市場轉向內需，無法出國就更深入的玩台灣，讓國內旅行成了熱門關鍵字。疫情的無常，也讓人們更重視身體與心靈的健康，環山靠海的台灣與離島成了國人旅行的新方向，相關需求也衍生出一系列戶外潮商機。相較一般百貨商場常見的主流運動品牌，位於新莊的宏匯廣場同時也完整提供「山系」、「水系」戶外休閒運動裝備，對準民眾需求。

今年因疫情爆發，國外旅遊喊卡，不少人紛紛轉向國旅，雖然國內疫情相對穩定，但多數人仍希望避免群聚，好好放鬆遠離人群，而「露營」、「登山」、「潛水」便成為親近大自然、療癒自我的熱門活動。宏匯廣場四樓更是一口氣齊聚這三類專門店，讓山系、水系運動愛好者各取所需。

而露營最容易讓人產生「如何成功搭出帳篷」的入門障礙，「Turbo Tent」是一家全台灣設計、製造的專業帳篷品牌，一開始以製造、外銷為主，在2015年以鋁合金專利結構拿下當年德國 Red Dot紅點設計大獎的「Product Design」獎，之後便成立Turbo Tent品牌經營國內市場。Turbo Tent最有名的專利就是在30秒之內、3個步驟完成帳篷搭設，大幅降低露營難度。對初次想參加露營的人來說，組裝簡單是一大誘因。

戶外用品專賣店「墾趣」，引進世界各國先進舒適戶外機能用品，以多樣化商品滿足各類戶外活動需求，宏匯廣場指出，疫情後瘋國旅，民眾勤走戶外，墾趣店上販售德國LOWA專業戶外用鞋，在開幕慶期間甚至熱賣到缺貨。

「WATER PRO」則是2007年在香港成立的水上用品專賣店，主打「功能與時裝完美融合」，為專業配件賦予個性設計，包含潛水衣、防曬衣、防水包、泳衣、面鏡、呼吸管、各式蛙鞋等各種水上運動用品設備應有盡有。

位於一樓的「單車喜客」單車專業專賣店，則滿足喜愛騎上單車追風漫遊的車友，由於是新北百貨首家專門店，吸引不少品牌主顧客前來購買，目前主顧客占比約7、8成，單車平均單價7～8萬，在開幕慶期間買千送百回饋下，也賣出不少高客單車款、配件。

「單車喜客」新北百貨首家專門店。記者葉信菉／攝影
「單車喜客」新北百貨首家專門店。記者葉信菉／攝影
水上用品專賣店「WATER PRO」。記者葉信菉／攝影
水上用品專賣店「WATER PRO」。記者葉信菉／攝影
戶外用品專賣店「墾趣」。記者葉信菉／攝影
戶外用品專賣店「墾趣」。記者葉信菉／攝影

疫情 單車 露營

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