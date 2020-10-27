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新北壓軸周年慶「遠百中山店」免稅價美妝、家電先筆記

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
遠東百貨板橋中山店11月12日至12月1日啟動周年慶，並提前10月29日開始預購、同享周年慶優惠。記者江佩君／攝影
遠東百貨板橋中山店11月12日至12月1日啟動周年慶，並提前10月29日開始預購、同享周年慶優惠。記者江佩君／攝影

新北年度盛事「新北歡樂耶誕城」開城前一天，遠東百貨板橋中山店11月12日至12月1日啟動新北壓軸百貨周年慶，並提前10月29日開始預購、同享周年慶優惠。周年慶前板橋遠百中山店陸續迎來大河屋、Woosa屋莎鬆餅屋以及首度插旗板橋的點爭鮮，讓板橋人用餐有更多選擇。

率先開跑的板橋大遠百周年慶首四日業績成長10％，全檔期業績達成率已經超過50％，名品、美妝是成長主力，運動休閒也表現亮眼。

板橋遠百中山店副店長陳義雄指出，中山店周年慶以化妝品、3C家電、服飾為三大主力，今年化妝品端出不少大容量組合，且特惠組內容也更澎湃，3C家電則有蘋果新機效益加持，以及質感家電推出超有感折扣，服飾屆時起也會有5折起優惠。

今年周年慶主打免稅價化妝品組合，資生堂推出超越免稅店的「買一送十」囤貨必備優惠，資生堂東京櫃經典精露組價值5,792元，特價2,340元，限量30組；資生堂國際櫃5G激抗痕緊緻組價值7,907元，特價3,240元，限量30組。蘭蔻極光水完美限定組價值5,490元，特價3,150元，限量20組，只在11月20日至11月22日壓軸登場的「玩美女人」活動限定販售。

遠百中山店獨家推出美型實用兼具家電，象印STAN.黑金剛厚釜IH電子鍋6人份＋STAN.微電腦電動給水熱水瓶1.2公升原價38,500元，特價19,990元(限量100組)。

Dyson V11無線手持吸塵器日本售價約折合新台幣27,400元，板橋中山店售價24,900元，再加上周年慶贈送與刷卡禮回饋，折扣直逼79折，比從日本扛貨回來還便宜。

板橋遠百中山店10月29日起化妝品、沐浴精油及內睡衣單筆滿2,000元送200元，10月29日至11月11日單筆滿1萬元再加送300元，11月12日至11月23日單筆滿1萬元再加送250元。

百貨服飾當日累計滿5,000元送500元，中山店再加送50元好康券；大家電單筆滿1萬送1,000；大家電、床墊、保健器材單筆滿6萬元加送1,000元，限量200份。10月29日至11月15日，單筆持全額3,000元振興券消費，遠百板橋中山店再送300元。

另外，遠百板橋中山店周年慶11月12日至11月15日，凡是遠百APP實名制會員就可以參加食來運轉抽獎活動，有機會把主題餐廳免費餐券、現金紅利券帶回家，每天限量100份。

資生堂國際櫃5G激抗痕緊緻組價值7,907元，特價3,240元，限量30組。圖／遠百提供
資生堂國際櫃5G激抗痕緊緻組價值7,907元，特價3,240元，限量30組。圖／遠百提供
板橋遠百中山店象印STAN.黑金剛厚釜IH電子鍋6人份＋STAN.微電腦電動給水熱水瓶1.2公升原價38,500元，特價19,990元(限量100組)。圖／遠百提供
板橋遠百中山店象印STAN.黑金剛厚釜IH電子鍋6人份＋STAN.微電腦電動給水熱水瓶1.2公升原價38,500元，特價19,990元(限量100組)。圖／遠百提供
板橋遠百中山店資生堂東京櫃經典精露組價值5,792元，特價2,340元，限量30組。圖／遠百提供
板橋遠百中山店資生堂東京櫃經典精露組價值5,792元，特價2,340元，限量30組。圖／遠百提供
板橋遠百中山店蘭蔻極光水完美限定組價值5,490元，特價3,150元，限量20組，11月20日至11月22日限定販售。圖／遠百提供
板橋遠百中山店蘭蔻極光水完美限定組價值5,490元，特價3,150元，限量20組，11月20日至11月22日限定販售。圖／遠百提供
板橋遠百中山店Dyson V11無線手持吸塵器板橋中山店售價24,900元，再加上周年慶贈送與刷卡禮回饋，折扣直逼79折。圖／遠百提供
板橋遠百中山店Dyson V11無線手持吸塵器板橋中山店售價24,900元，再加上周年慶贈送與刷卡禮回饋，折扣直逼79折。圖／遠百提供

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