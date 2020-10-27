最威的「小野獸」威士忌 Ardbeg Wee Beastie出閘

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

以「終極艾雷島麥芽威士忌」為傲的雅柏（Ardbeg）酒廠，今年推出名為「Wee Beastie小野獸」的全新核心酒款，酒如其名，它是一款活力充沛的「煙燻小野獸」，建議售價1,200元。

這款來自艾雷島泥煤沼澤的全新酒款，拋開威士忌既有的年份迷思，雖僅僅陳年5年，卻依舊恣意散發濃醇強烈的煙燻風味，令人一飲難忘。

啜飲一口，即可深刻感受它在舌頭上留下令人難忘狂野風味。這味蕾上的衝擊，來自於波本桶及Oloroso雪莉桶熟陳的複雜風味，它融合了強烈的現磨黑胡椒、柔滑松脂與濃郁的煙燻氣息，隨之而來巧克力與焦油的層次在 口中爆發，隨著美味鮮美肉香滲入味蕾，包覆口腔的鹹香口感緩緩逸散。

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※飲酒過量，害人害己。

雅柏首席製酒師比爾．梁思敦博士表示：「我相信，雅柏粉絲一定會愛上這支佳釀帶來的那種『舌頭跳動』的全新感受；為這支傑作所精心設計的橡木桶調和配方，讓『Wee Beastie小野獸』成為不只可純飲，還能當做重口味煙燻調酒的基酒。」

雅柏酒廠經理Mickey Heads 也表示：「對雅柏酒廠而言，在核心系列中持續推出常態性的新品威士忌是極其重要的，而『Wee Beastie小野獸』正是這當中非常特別的威士忌。由於它是較為年輕的威士忌，因此我們可以盡可能地讓它貼近雅柏酒廠的本質與特色。所以，我們可以肯定的說，它絕對是『最威的小野獸』！」

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※飲酒過量，害人害己。