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「遠傳搶付」打造電信生活圈！辦門號可綁全聯點數、全家便利商店咖啡寄杯

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「遠傳搶付」以平台經濟模式提供合作品牌入駐，串聯所有消費場景，提供消費者量身訂做的電信門號組合。圖／遠傳電信提供
「遠傳搶付」以平台經濟模式提供合作品牌入駐，串聯所有消費場景，提供消費者量身訂做的電信門號組合。圖／遠傳電信提供

雖然5G剛開台，正是迎接換機潮的時刻，但是遠傳電信超前部屬，宣布推出創新商業模式「遠傳搶付」，串聯各種消費場景，並媒合各類品牌與市場需求，提供消費者量身訂做的電信門號組合，申辦門號不再只能搭配手機、3C家電，就連全聯福利中心點數、全家便利商店的咖啡寄杯、威秀影城電影票都有專屬的電信門號組合，首波上市就集結9大產業共50家合作夥伴，預計年底前將有超過80家廠商進駐，商品及服務數量也將翻倍成長。

遠傳電信總經理井琪表示，「遠傳搶付」希望打造行動生活圈，讓電信業者與消費者的關係不再只是一紙合約，而是能觸及各種生活需求。遠傳創新平台結合跨業品牌力量，讓消費者可在「遠傳搶付」官網及合作夥伴的實體或線上門市享有想買的物品與適合的門號方案搭配組合，合作夥伴也可透過「遠傳搶付」簡易的操作後台，輕鬆上架產品以及服務，達到一費雙享三贏局面。

「遠傳搶付」突破門號申辦場景，將來辦門號不用一定進到電信門市，在不同消費場景都能申辦，還能搭配自己愛用、常用的品牌，首波上市50家品牌涵蓋公益、交通、居家生活、食品餐飲、教育文創、運動休閒、銀行保險、購物消費、醫美彩妝等9大類領域及上萬件商品，消費者可在實體店面現場QR code掃碼，或於品牌官網、線上入口進入品牌專屬的「遠傳搶付」頁面，再透過線上申辦門號，方案包含月付399元及699元4G資費、999元及1,399元5G資費，申辦成功後即可獲得依據不同方案對應的專屬兌換序號，享有電信門號優惠組合，輕鬆以月租費折抵消費。以申辦月付1,399元方案為例，選擇搭配肌膚保養品即可獲得相當於價值3萬元的護膚組。

「遠傳搶付」上市首波合作夥伴專案包括全聯福利中心福利點數、全家便利商店咖啡寄杯、寶島鐘表表款折價金＋贈品、遠東飯店現金禮券套組（適用住房與Mega50餐廳）、雄獅旅遊享優惠折扣價並再折旅遊金、肯德基現金禮券＋貴賓禮遇卡、開丼餐點抵用券、麻膳堂餐點抵用券、星巴克那堤與美式咖啡兌換券、6星集按摩腳底與全身按摩券等，就連中信兄弟、統一獅、樂天桃猿等棒球隊都有推出專屬方案。

「遠傳搶付」結合跨業品牌力量，讓消費者可在「遠傳搶付」官網及合作夥伴的實體或線上門市，選購心儀的商品、適合的門號方案組合。圖／遠傳電信提供
「遠傳搶付」結合跨業品牌力量，讓消費者可在「遠傳搶付」官網及合作夥伴的實體或線上門市，選購心儀的商品、適合的門號方案組合。圖／遠傳電信提供
「遠傳搶付」在不同消費場景都能申辦電信門號，並且搭配個人愛用、常用的品牌商品或服務。圖／遠傳電信提供
「遠傳搶付」在不同消費場景都能申辦電信門號，並且搭配個人愛用、常用的品牌商品或服務。圖／遠傳電信提供
遠傳電信宣布推出創新商業模式「遠傳搶付」，遠傳電信總經理井琪（前排中）、遠傳電信個人用戶事業群執行副總經理尹德洋（前排右5）、遠傳電信個人用戶事業群行動通訊行銷處副總經理呂秀味（前排左5）與合作品牌貴賓合影。圖／遠傳電信提供
遠傳電信宣布推出創新商業模式「遠傳搶付」，遠傳電信總經理井琪（前排中）、遠傳電信個人用戶事業群執行副總經理尹德洋（前排右5）、遠傳電信個人用戶事業群行動通訊行銷處副總經理呂秀味（前排左5）與合作品牌貴賓合影。圖／遠傳電信提供
「遠傳搶付」首波上市的50家品牌涵蓋公益、交通、居家生活、食品餐飲、教育文創、運動休閒、銀行保險、購物消費、醫美彩妝等9大類領域及上萬件商品。圖／遠傳電信提供
「遠傳搶付」首波上市的50家品牌涵蓋公益、交通、居家生活、食品餐飲、教育文創、運動休閒、銀行保險、購物消費、醫美彩妝等9大類領域及上萬件商品。圖／遠傳電信提供

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