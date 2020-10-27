胡桃鉗打造滿滿節慶味！SABON耶誕系列倒數月曆要入手

充滿奇幻色彩、童話風格的胡桃鉗，成為2020年香氛品牌SABON的主題，以滿滿的異國圖騰、多樣化色彩，打造出「胡桃鉗幻遊系列」，並以「糖梅仙子」為概念，演繹出優雅高貴的香氣，其中最值得入手的，首推2020年耶誕倒數月曆，涵蓋最熱賣的商品。

胡桃鉗故事的女主角克拉拉，進入奇幻王國後，終於見到高貴的糖梅仙子，SABON以果香，搭配玫瑰與牡丹，呈現出空靈又溫柔的氣息，尾調佐以麝香與檀香木，帶來溫暖感，全系列胡桃鉗幻遊，都能聞到這迷人的香味。

而SABON粉絲最該入手的是2020年倒數月曆，共有24格禮物，包括2款身體磨砂膏60g，最多人購買的二合一臉部純淨磨砂膏15ml、復活草純淨死海泥面膜30ml等今年度熱賣商品，售價4,180元。

想體驗最溫暖的胡桃鉗幻遊，則是可以購入明星沐浴薰香組，內含6款明星商品，包括身體磨砂膏、沐浴油、身體乳液、極潤護手霜、薰香組與沐浴球，售價3,680元，從浴室到居家，都能有滿滿的耶誕氣息。

另款胡桃鉗幻遊三部曲禮盒，則是交換禮物首選，包括沐浴油、身體磨砂膏與身體乳液，也可以當成旅行組使用。