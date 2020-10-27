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胡桃鉗打造滿滿節慶味！SABON耶誕系列倒數月曆要入手

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
SABON 2020年以「胡桃鉗幻遊」，推出耶誕限定商品。圖／SABON提供
SABON 2020年以「胡桃鉗幻遊」，推出耶誕限定商品。圖／SABON提供

充滿奇幻色彩、童話風格的胡桃鉗，成為2020年香氛品牌SABON的主題，以滿滿的異國圖騰、多樣化色彩，打造出「胡桃鉗幻遊系列」，並以「糖梅仙子」為概念，演繹出優雅高貴的香氣，其中最值得入手的，首推2020年耶誕倒數月曆，涵蓋最熱賣的商品。

胡桃鉗故事的女主角克拉拉，進入奇幻王國後，終於見到高貴的糖梅仙子，SABON以果香，搭配玫瑰與牡丹，呈現出空靈又溫柔的氣息，尾調佐以麝香與檀香木，帶來溫暖感，全系列胡桃鉗幻遊，都能聞到這迷人的香味。

而SABON粉絲最該入手的是2020年倒數月曆，共有24格禮物，包括2款身體磨砂膏60g，最多人購買的二合一臉部純淨磨砂膏15ml、復活草純淨死海泥面膜30ml等今年度熱賣商品，售價4,180元。

想體驗最溫暖的胡桃鉗幻遊，則是可以購入明星沐浴薰香組，內含6款明星商品，包括身體磨砂膏、沐浴油、身體乳液、極潤護手霜、薰香組與沐浴球，售價3,680元，從浴室到居家，都能有滿滿的耶誕氣息。

另款胡桃鉗幻遊三部曲禮盒，則是交換禮物首選，包括沐浴油、身體磨砂膏與身體乳液，也可以當成旅行組使用。

單純想收藏耶誕限定，包括沐浴油、護手霜、身體乳液等，都有特別的香味或包裝。耶誕系列11月6日起上市，消費滿4,800元送價值450元的胡桃鉗幻遊香氛皂70g、滿7,500元送價值780元的胡桃鉗幻遊沐浴磨砂禮盒。

SABON胡桃鉗幻遊明星沐浴薰香組／3,680元。圖／SABON提供
SABON胡桃鉗幻遊明星沐浴薰香組／3,680元。圖／SABON提供
SABON 2020胡桃鉗幻遊倒數月曆／4,180元。圖／SABON提供
SABON 2020胡桃鉗幻遊倒數月曆／4,180元。圖／SABON提供
SABON 2020年以「胡桃鉗幻遊」，推出耶誕限定商品。圖／SABON提供
SABON 2020年以「胡桃鉗幻遊」，推出耶誕限定商品。圖／SABON提供
SABON 2020年以「胡桃鉗幻遊」，推出耶誕限定商品。圖／SABON提供
SABON 2020年以「胡桃鉗幻遊」，推出耶誕限定商品。圖／SABON提供
SABON 2020年以「胡桃鉗幻遊」，推出耶誕限定商品。圖／SABON提供
SABON 2020年以「胡桃鉗幻遊」，推出耶誕限定商品。圖／SABON提供
SABON 2020年以「胡桃鉗幻遊」，推出耶誕限定商品。圖／SABON提供
SABON 2020年以「胡桃鉗幻遊」，推出耶誕限定商品。圖／SABON提供
SABON胡桃鉗幻遊三部曲禮盒／1,280元。圖／SABON提供
SABON胡桃鉗幻遊三部曲禮盒／1,280元。圖／SABON提供
SABON 2020年以「胡桃鉗幻遊」，推出耶誕限定商品。圖／SABON提供
SABON 2020年以「胡桃鉗幻遊」，推出耶誕限定商品。圖／SABON提供
SABON 2020胡桃鉗幻遊倒數月曆／4,180元。圖／SABON提供
SABON 2020胡桃鉗幻遊倒數月曆／4,180元。圖／SABON提供

沐浴 月曆

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