萬聖節搞怪解悶 百貨搞鬼活動整理包

近年台灣各地萬聖節搞鬼遊行規模逐年擴大，今年出不了國，預計民眾參與熱度更將熱烈。本周六就是萬聖節，正值周年慶的各大百貨商場也分別推出萬聖節主題活動，與民眾一起搞怪，讓節日氛圍更濃厚。

●新光三越北中南號召上萬名萌鬼上街

今年新光三越北中南全台聯手規劃超過30場萬聖搞怪系列活動，要號召上萬名萌鬼一起上街遊行。從萬聖節前夕到萬聖節當天，新光三越打造超過15場遊行活動，包括：今年邁入第12屆「天母搞什麼鬼」由台北天母店領軍號召千名小魔兵，再搭配特別打造的「冰雪樂園ICE WORLD」讓全家客層一起同樂。

台北信義新天地將與墨西哥辦事處合作打造「萬聖節變裝嘉年華」，要讓民眾不能出國也能在台灣體驗到墨西哥獨有的萬聖鬼魅氣氛，同時舉辦「你敢嗎？特效妝快閃體驗」，為民眾繪製萬聖節恐怖特殊妝。此外，包括台北南西店、桃園站前店、台中中港店、台南新天地都將與商圈同樂，號召大小萌鬼一起變裝上街。

●大魯閣草衙道打造萬聖節電車、市集、遊行

大魯閣草衙道各商家紛紛換上萬聖節陳列裝飾，鈴鹿賽道樂園特地製作一座高5米、寬4米6的巨型酷奇拉造型南瓜燈，此外策劃一系列萬聖節活動，加上館內萬聖節造景，營造節日歡愉氣息。

草衙道經典歐風輕軌電車搖身一變「猛鬼電車」，10月30日、10月31日七點半準時發車，由吸血鬼、小丑女、巫婆、死神伴隨電車緩緩運行在草衙道；10月30日至10月31日下午五點起在1樓星光大道推出「小惡魔市集/小搗蛋市集」；10月31日當天下午四點至六點在1樓水驛廣場推出「萌鬼鬧翻天」變裝遊行派對。

●誠品武昌「小突兔Usagyuuun」快閃店萬聖節變裝

貼圖下載逾4億次的超人氣「小突兔Usagyuuun」，在誠品生活武昌店打造「FANFANS CAFÉ」主題餐廳快閃至11月30日，推出萬聖節應景的主題餐點「搗蛋鬼南瓜造型杯子蛋糕」與「萌萌抱抱冰淇淋」。除了餐點外，獨家首賣一系列全新限定商品。周末著萬聖裝扮至店內用餐即享9折優惠。

日本猿田彥珈琲也推出萬聖節限定商品，有手工熬煮南瓜醬特調的「南瓜黑糖拿鐵」、「南瓜牛奶」，以及萬聖節濾掛禮盒。

●微風萬聖節應景美食加1元多1件

每年微風各館館內同仁在萬聖節當天都會換上萬聖裝扮，今年也將再度舉辦萬聖變裝大賞，民眾只要上傳與鬼王、鬼后的合照於個人IG設定公開並#微風群魔亂舞Halloween，即可參加活動抽獎，有機會獲得iPhone 11一支。

各店餐廳也應景推出萬聖節主題餐，即日起至10月31日微風積點禮遇會員可至微風廣場GF「鍋&BAR」精緻餐酒館享南瓜醬沙拉99元，加1元多1份(每日限量20份)；微風南山1樓「Maison Kayser」萬聖節限定南瓜鬼臉派190元加1元即贈瑪德蓮1個(限量，送完為止)；微風台北車站B1「布里王子」南瓜麵包加1元多1件、港苑享南瓜沙拉波羅包加1元多1件。

●大葉高島屋發放2,000個南瓜桶

大葉髙島屋即日起至11月1日特別企劃一系列萬聖節應景商品、美食與活動，並與天母商圈發展協會再度合作，進行百鬼夜行踩街活動、天母搞什麼鬼園遊會。並將在10月31日萬聖節當天在戶外廣場發送2,000個南瓜桶，可說是天母商圈每年的傳統人氣活動。

●林口三井OUTLET「萬聖鬼怪列車」

林口MITSUI OUTLET PARK延續去年萬聖變裝，今年「萬聖變裝萌鬼大遊行」擴大規模，10月31日下午一點起邀請大小朋友穿上萬聖主題變裝，一同加入遊行隊伍。戶外區也打造「萬聖鬼怪列車」造景，讓大小朋友一起占領中央廣場留下萬聖節熱鬧回憶。

●台北統一時代「超級名魔走秀」