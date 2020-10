3大角色都到了！Cath Kidston史努比聯名新上市

由查爾斯舒爾茲(Charles M. Schulz)創作的「PEANUTS/花生漫畫」於今年迎接70周年,許多品牌陸續都推出了聯名商品,而之前在耶誕節就曾推出史努比系列商品的英國品牌Cath Kidston,這次又再度攜手可愛的PEANUTS角色們,打造出充滿童趣感的包款、餐瓷系列,絕對是粉絲不能錯過的系列!

Cath Kidston這次網羅史努比、查理布朗和糊塗塔克三大PEANUTS裡面的重點角色,讓他們結合芥末黃、天空藍色調以及KINGSWOOD ROSE、TINY ROSE花卉,展現親切、友情、樂觀主題,並搭配漫畫裡的詼諧對話。無論是兩用托特包、後背包或皮夾、沙拉碗、餐盤等等,都可以感受到滿滿的清新活力。全系列預計於10月29日全台限量上市。