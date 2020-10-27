疫後全球最大實體旅展 ITF搶攻國旅14折起、周五開展

今年邁入第34年、第28屆的「2020 ITF台北國際旅展」，受疫情影響，攤位數大減，少了航空公司及各國旅遊局參展，攤位數約千個、較去年減少1/3，但仍是2020年全球最大的國際實體旅展。10/30~11/2將於台北南港展覽館登場。

今年ITF旅展少了海外行程推廣及販售，全力鎖定國旅，其中又以飯店的餐券及住宿券為最大宗，星級飯店住宿券下殺14折起，人氣餐券45折起，還有不少「跨年限定」與「展場獨賣」，用以區隔各家早已開跑的線上旅展。像是香格里拉台北遠東雙人住宿2,999元；千元有找的餐券有凱撒連鎖聯合餐券、誠品行旅無國界饗樂單人套餐券等。

超精省的選項，還有台北西華飯店住宿券最低21折3千元，加價至5千元還可享24盎司美國頂級Prime丁骨牛排及頂級爐烤波士頓龍蝦一隻。每年僅參加ITF旅展的寒舍集團，首推台北喜來登「比薩屋平日義式雙人分享餐」優惠53折1,999元，歷年來最低價「台北喜來登舒適/豪華客房雙人住宿券」，含兩客早餐3折價3,999元，台北寒舍艾美「探索廚房自助餐券」每組四張3千元起。

今年度拿下全台唯二卓越五星標章的台北美福大飯店，旅展推出住宿最低31折、餐券49折優惠，搶購重點如「彩匯平日自助超值優惠雙人套券」每套五張6,900元。台北萬豪酒店則打出餐飲最低63折、住宿券19折，天際景觀客房(保證台北101景觀)一晚含兩客早餐，旅展限定19折4,888元。

老爺酒店集團也集結旗下11家飯店，推出高達20種住宿及餐飲商品，首次推出全新商品「老爺微環島券」搶市，每套13,200元即可任選指定飯店入住，可規劃4天3夜到7天6夜的假期。六福旅遊集團也推全年最低優惠，聯合住宿券每張2千元。高雄漢來同時主打「史上最殺」，最低1,888就可入住，只限旅展快閃4天。

此外，今年旅行社的參展數也大減，最大展區的雄獅旅遊主打「館中館」，分成7大主題陳列，「環島遊輪大樂透」5折起開賣；山富獨賣日月潭飛行傘3,500元；大地假期則在俄羅斯展攤預售明年商品，飛俄羅斯的「未來機票」最高現省3萬元。