每雙都很欠買！Reebok攜手傳奇潮鞋設計師顛覆經典跑鞋

把無生物擬人化，是目前的趨勢概念之一，就像先前把捷運各個路線，化身成為帥氣漫畫男偶像，也蔚為風潮。而REEBOK則是和傳奇潮鞋設計師E.Scott Morris合作，把其手稿中尚未公開的插畫元素角色，針對Instapump Fury OG與第2代模型，分別創作了兩位性格迥異的英雄角色。今年更追加了三位元素英雄角色，推出完整的元素英雄系列Legion of Fury系列鞋款，讓鞋迷都大感驚喜，直呼「每一雙都超欠買」。

REEBOK全新的Instapump Fury Legion of Fury元素英雄系列鞋，包留具識別性的Instapump Fury設計元素，包含核心Pump元件、Hexalite輕量緩衝科技、高耐久度尼龍鞋面與畫龍點睛的漆皮細節。一共推出5款，今年新增了以水元素造型，創造出較為柔性的英雄角色，因此乙漸層的粉嫩色系帶出柔和的流線造型，打造出RAYNE SHEETZ鞋。而ROCK C.RUSH鞋，一如名稱設計以堅硬的岩石形象包覆在Pump鞋面上，強烈的土元素印象帶來無堅不摧的粗獷感。或是，以乾淨空氣概念為背景，加上如雲霧般的滿版圖案，帶出WYNN D SKIES鞋的隨興性格。

兔寶寶（Bugs Bunny ）是全世界都熟悉的動畫角色之一，伴隨許多世代一同長大，而今年是其問世80周年，於是Converse與之聯名，合作多款服飾與鞋款。Converse將具有代表性的胡蘿蔔圖案、醒目的 Looney Tunes Logo 與兔寶寶的口頭禪「WHAT‘S UP DOC」字樣放置於鞋面與服飾上。鞋款涵蓋 Converse Chuck Taylor All Star、Chuck 70 以及Pro Leather，其中的Pro Leather在這次聯名鞋款上，