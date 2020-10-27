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每雙都很欠買！Reebok攜手傳奇潮鞋設計師顛覆經典跑鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
REEBOK和傳奇潮鞋設計師E.Scott Morris合作，結合手稿中尚未公開的插畫元素角色，推出相應的鞋款。圖／REEBOK提供
REEBOK和傳奇潮鞋設計師E.Scott Morris合作，結合手稿中尚未公開的插畫元素角色，推出相應的鞋款。圖／REEBOK提供

把無生物擬人化，是目前的趨勢概念之一，就像先前把捷運各個路線，化身成為帥氣漫畫男偶像，也蔚為風潮。而REEBOK則是和傳奇潮鞋設計師E.Scott Morris合作，把其手稿中尚未公開的插畫元素角色，針對Instapump Fury OG與第2代模型，分別創作了兩位性格迥異的英雄角色。今年更追加了三位元素英雄角色，推出完整的元素英雄系列Legion of Fury系列鞋款，讓鞋迷都大感驚喜，直呼「每一雙都超欠買」。

REEBOK全新的Instapump Fury Legion of Fury元素英雄系列鞋，包留具識別性的Instapump Fury設計元素，包含核心Pump元件、Hexalite輕量緩衝科技、高耐久度尼龍鞋面與畫龍點睛的漆皮細節。一共推出5款，今年新增了以水元素造型，創造出較為柔性的英雄角色，因此乙漸層的粉嫩色系帶出柔和的流線造型，打造出RAYNE SHEETZ鞋。而ROCK C.RUSH鞋，一如名稱設計以堅硬的岩石形象包覆在Pump鞋面上，強烈的土元素印象帶來無堅不摧的粗獷感。或是，以乾淨空氣概念為背景，加上如雲霧般的滿版圖案，帶出WYNN D SKIES鞋的隨興性格。

兔寶寶（Bugs Bunny ）是全世界都熟悉的動畫角色之一，伴隨許多世代一同長大，而今年是其問世80周年，於是Converse與之聯名，合作多款服飾與鞋款。Converse將具有代表性的胡蘿蔔圖案、醒目的 Looney Tunes Logo 與兔寶寶的口頭禪「WHAT‘S UP DOC」字樣放置於鞋面與服飾上。鞋款涵蓋 Converse Chuck Taylor All Star、Chuck 70 以及Pro Leather，其中的Pro Leather在這次聯名鞋款上，

利用「What's Up Doc? 」口號取代了原有的「Pro Leather」燙金壓印，鞋面採用麂皮面料，並在後跟處繡有胡蘿蔔圖案，凸顯趣味感。

Converse Bugs Bunny聯名系列Chuck 70鞋3,480元。圖／Converse提供
Converse Bugs Bunny聯名系列Chuck 70鞋3,480元。圖／Converse提供
REEBOK Instapump Fury RAYNE SHEETZ鞋4,850元。
REEBOK Instapump Fury RAYNE SHEETZ鞋4,850元。
Converse Bugs Bunny聯名系列Pro Leather鞋3,280元。圖／Converse提供
Converse Bugs Bunny聯名系列Pro Leather鞋3,280元。圖／Converse提供
兔寶寶今年是問世80周年，於是Converse與之聯名，合作多款服飾與鞋款。圖／Converse提供
兔寶寶今年是問世80周年，於是Converse與之聯名，合作多款服飾與鞋款。圖／Converse提供

動畫 捷運

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