厚切干貝買一送一！點爭鮮首度插旗板橋進駐遠百中山店

迴轉壽司展店大戰不停歇，台灣最大迴轉壽司品牌爭鮮旗下品牌「點爭鮮」首度插旗板橋，進駐板橋遠東百貨中山店13樓，慶祝新開幕，即日起至11月8日推出厚切干貝買一送一，11月9日至22日推出炙燒牛肉加量不加價優惠。配合新北耶誕城開展，11月13日至11月15日焗烤龍蝦原價380元，特價199元，無限量供應。

相較於「爭鮮」每盤壽司30元，「點爭鮮」訴求現點現做，主打用新幹線直送壽司，特別受小孩歡迎，每盤壽司40元起至180元，平均客單價350元，且有上百種食材菜單，相較爭鮮，菜單選擇性更多元。點爭鮮目前全台共24家店舖，台北有2間、新北共5間。

位於遠百板橋中山店的「點爭鮮」，店裝為全新概念店，透過海洋元素妝點，共有100席座位，因應板橋家庭客層居多，當中沙發座占比高達6成，除了一般四人坐位，更首度推出六人沙發座。