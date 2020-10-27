來自北歐減法美學 時尚環保化妝棉即起募資登場

由丹麥團隊LastObject設計的「北歐零感化妝棉」，體現北歐人重視美感與環保兼具生活哲學，從設計到生產而秉持著「永續不浪費」的精神，將愛美族群每日幾乎會使用的化妝棉，以木纖維素材為基底，研發出可循環再利用的環保化妝棉。即日起由聯合數位文創旗下有設計團隊引進，並於嘖嘖平台募資，超早鳥優惠43折起。

「北歐零感化妝棉」主要採用木纖維及少許棉花製成，產地經FSC認證、森林管理委員會雙認證，從木材種植、砍伐到所有權轉移，都符合森林管理原則，顧及生態系統及森林資源，同時再回收棉花廠，因纖維過短而無法加工的棉花，徹底貫徹「零浪費、零負擔、零垃圾」的品牌理念，以每日3~4片使用量來說，每片環保化妝棉至少可使用達半個月，並一次推出六款馬卡龍色系，愛美的妳不可錯過這款「內外兼具」時尚單品。